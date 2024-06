Novos episódios de 'Casamento às Cegas' saem hoje; quarta temporada tem até 'calvofobia'

A quarta temporada de 'Casamento às Cegas' chegou ao catálogo da Netflix há menos de dez dias, mas já está levantando polêmicas entre os telespectadores — e a pauta da 'calvofobia' já foi debatida fortemente. Batizada de 'Uma Nova Chance', a nova leva de episódios conta com participantes que já viveram um grande amor — divorciados ou que já tiveram longos noivados. Por isso, a faixa etária dos candidatos é maior, de 30 a 40 anos de idade.

Nos quatro primeiros episódios, conhecemos os participantes Alexandre Thomaz, André Romano, Ariela Carasso, Evandro Pinto, Gabriel Khaled, Ingrid Santa Rita, Leandro Marçal, Leonardo Plácido, Marcia Ishimoto, Marília Pinheiro, Muriel de Aquino Silva, Patrick Ribeiro, Renata Giaffredo, Rodrigo Knoeller e Vanessa Kurashiki.

1 /3 Ingrid Santa Rita, Ariela Carasso, Marcia Ishimoto, Muriel de Aquino, Renata Giaffredo, Marília Pinheiro e Vanessa Kurashiki (Ingrid Santa Rita, Ariela Carasso, Marcia Ishimoto, Muriel de Aquino, Renata Giaffredo, Marília Pinheiro e Vanessa Kurashiki)

2 /3 André Romano, Alexandre Thomaz, Patrick Ribeiro, Leandro Marçal, Evandro Marcos, Leonardo Plácido, Rodrigo Knoeller e Gabriel Kaled (André Romano, Alexandre Thomaz, Patrick Ribeiro, Leandro Marçal, Evandro Marcos, Leonardo Plácido, Rodrigo Knoeller e Gabriel Kaled)

3/3 Klebbler Toledo e Camila Queiroz (Klebbler Toledo e Camila Queirozàs cegas 3)

Em um primeiro momento, Renata flertou com Patrick e eles quase deram match. No fim, ele acabou pedindo Marília em casamento.

Durante a Lua de Mel, algo chamou a atenção não só dos telespectadores, mas também dos próprios participantes do reality show: Patrick não tirava o boné da cabeça. De um mergulho na piscina até uma noite de sono, ele nunca deixava o couro cabeludo à mostra. Foi quando Renata pensou na possibilidade de Patrick ser calvo, algo que Marília e, logo depois, ele próprio confirmou. Renata então disse, em tom de chacota, que ficou feliz em não ter dado match com Patrick, pois evita ficar com calvos.

No último sábado, Patrick usou as redes sociais para abordar o tema, questionando: "É uma forma de preconceito debochar de uma condição genética como a calvície, sendo que quem tem não escolheu e sofre com isso? Não é como em outras condições genéticas que não se enquadram no padrão social de beleza?". Em outra publicação, em vídeo, Patrick questionou por que seria errado ele usar um boné para se sentir mais confiante.

Os novos episódios de 'Casamento às Cegas: Uma Nova Chance' chegam nesta quarta-feira, 26, à Netflix. Todos os episódios devem estar disponíveis até os primeiros dias de julho.

Datas de estreia de cada episódio de 'Casamento às Cegas: Uma Nova Chance'

Episódio 1 – 19 de junho

Episódio 2 – 19 de junho

Episódio 3 – 19 de junho

Episódio 4 – 19 de junho

Episódio 5 – 26 de junho

Episódio 6 – 26 de junho

Episódio 7 – 26 de junho

Episódio 8 – 26 de junho

Episódio 9 – 3 de julho

Episódio 10 – 3 de julho