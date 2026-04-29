Casa do Kwai, 1º reality de confinamento do app, estreia com a participação de ex-BBBs e influencers

O Kwai anunciou nesta quarta-feira, 29, lançamento da Casa do Kwai, seu primeiro reality show de confinamento, com estreia prevista para 5 de maio no perfil oficial da plataforma.

O projeto aposta em um formato voltado ao consumo mobile, com episódios verticais e narrativa dinâmica. A proposta se diferencia de modelos tradicionais do gênero ao não adotar eliminações. Ao longo da competição, os participantes somam pontos conforme o desempenho em provas e desafios, estruturando a disputa a partir da convivência, estratégias individuais e interação dentro da casa.

O elenco reúne nomes conhecidos do público e criadores digitais da plataforma. A escolha atende a uma demanda recorrente da comunidade do aplicativo, que buscava o retorno de participantes marcantes de realities.

Entre os confirmados estão Ayrton “Papito”, do BBB 18; Kaysar Dadour, também do BBB 18; Cida Santos, vencedora do BBB 4; Clara Aguilar, do BBB 14; Dicesar, conhecido como Dimmy Kieer, do BBB 10; e Lia Khey, participante da mesma edição. Representando temporadas mais recentes, Lucas Luigi, do BBB 24, integra o grupo.

Também participam criadores da própria plataforma, como Jaqueline Santos, com atuação em conteúdos de lifestyle; Laise Muricy, atriz com presença em mininovelas; e Sonic Rodrigues, influenciador que compartilha conteúdos sobre rotina familiar. A combinação de perfis busca integrar experiências da televisão com a lógica de engajamento digital.

A produção é assinada pela Clube Filmes e terá apresentação do jornalista Luigi Civalli, com histórico na cobertura de realities e atuação no portal OFuxico e no LinkTV, da Record.

O confinamento terá duração de seis dias, reunindo 10 participantes em uma casa no interior de São Paulo. Durante esse período, os competidores enfrentarão provas estratégicas, dinâmicas de convivência e festas diárias. Ao final, o participante com maior pontuação receberá um prêmio de R$ 50 mil.

A estreia do primeiro episódio está marcada para 4 de maio, no perfil oficial do Kwai, com exibições distribuídas ao longo do mês. A final será transmitida ao vivo em 2 de junho, com definição do vencedor após uma última prova. A plataforma também disponibilizará uma página dedicada ao reality, reunindo conteúdos e informações sobre os participantes.

Kwai amplia atuação em realities e integra estratégia de engajamento

Nos últimos anos, o Kwai tem intensificado sua presença no segmento de realities, com ações em programas como Big Brother Brasil (BBB), Estrela da Casa, A Fazenda e produções digitais como Rancho do Maia. A empresa também investe em conteúdos próprios, incluindo formatos como Microfone Aberto e Kwai Chef.

Durante o BBB 25, a plataforma participou de dinâmicas do programa, como provas e eventos temáticos, além de manter uma aba dedicada ao reality dentro do aplicativo. No período, foram registradas 76,4 mil menções à marca nas redes sociais e mais de 139 mil interações por QR Code em ativações.

“A Casa do Kwai é um dos principais investimentos da plataforma em entretenimento digital neste ano e reforça nosso compromisso contínuo com inovação e relevância para os nossos usuários”, afirma Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai Brasil.

“O lançamento do nosso primeiro reality de confinamento responde a uma demanda clara de uma audiência já engajada com esse formato, construída ao longo dos últimos anos por meio de iniciativas e projetos nossos que têm explorado o universo dos realities nas mais variadas formas. No Brasil, trata-se de um gênero com forte apelo cultural e alto potencial de engajamento, o que nos dá convicção de que a Casa do Kwai vai estimular conversas relevantes e ampliar a interação da comunidade dentro e fora da plataforma.”

A iniciativa integra a estratégia da empresa de consolidar sua atuação como plataforma voltada à produção e distribuição de conteúdo de entretenimento digital, com foco em interação entre usuários, criadores e marcas.