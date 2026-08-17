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Anvisa aprova semaglutida genérica da EMS e similar da Germed

Canetas emagrecedoras terão quatro apresentações cada, com registros válidos até agosto de 2036

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10h36.

Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 10h37.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de novos medicamentos à base de semaglutida dos laboratórios brasileiros EMS e Germed. O princípio ativo pertence à classe dos análogos de GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras.

A decisão consta na Resolução-RE nº 3.167, assinada na quinta-feira, 13, e publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 17. A norma entrou em vigor na data da publicação.

A EMS recebeu o registro de um medicamento genérico de semaglutida. Já a Germed obteve autorização para o Semaclique, classificado como medicamento similar.

Os dois produtos foram registrados pelo procedimento simplificado de clone da Anvisa. Nesse modelo, o medicamento utiliza a mesma linha de produção, composição e documentação técnica de um produto matriz já aprovado, mas pode ter outro nome, rotulagem e titular do registro.

Quais apresentações foram aprovadas?

Cada laboratório recebeu autorização para quatro apresentações de semaglutida em solução injetável de aplicação subcutânea, todas com concentração de 1,34 mg/ml.

As opções incluem embalagens com uma ou duas canetas aplicadoras, de 1,5 ml ou 3 ml, acompanhadas de quatro a dez agulhas.

Segundo a resolução, os registros da semaglutida da EMS e do Semaclique são válidos até agosto de 2036. Já o prazo de validade de cada apresentação do medicamento é de 24 meses.

Qual é a diferença entre genérico e similar?

O medicamento genérico é considerado equivalente ao produto de referência e possui o mesmo princípio ativo, concentração, dose e forma farmacêutica.

O similar também apresenta o mesmo princípio ativo, concentração, eficácia, segurança e qualidade do medicamento de referência. No entanto, pode ter diferenças em características como excipientes, embalagem, rotulagem e prazo de validade.

Quando os medicamentos serão vendidos?

A resolução publicada no DOU não informa os preços dos medicamentos nem quando as novas canetas de semaglutida começarão a ser comercializadas.

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