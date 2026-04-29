'Cartola' do BBB 26 se consolida e alcança 900 mil escalações

Cartola BBB: Sucesso do fantasy reforça tendência de interação entre TV e plataformas digitais (Divulgação)
Freelancer
Publicado em 29 de abril de 2026 às 05h51.
O Cartola BBB, versão do tradicional fantasy game adaptada para o universo do Big Brother Brasil, se destacou como um dos grandes acertos da edição 26.
Durante os 100 dias de confinamento, o jogo acumulou mais de 900 mil escalações feitas pelos usuários, segundo informação do Omelete.
Disponível dentro do aplicativo Cartola, o formato desafiava o público a montar times com os próprios participantes do reality. A cada semana, era possível escalar brothers e sisters com base em suas estratégias e desempenho dentro da casa.
A pontuação era definida por acontecimentos do programa, como vitórias em provas, permanência no jogo e participação em dinâmicas importantes. Isso fez com que o desempenho dos confinados impactasse diretamente a posição dos jogadores no ranking do fantasy.
Ao longo da temporada, o game acompanhou de perto os principais momentos do reality, incluindo lideranças, paredões e provas do anjo. Essa integração aumentou o engajamento e incentivou o público a acompanhar o programa com ainda mais atenção.