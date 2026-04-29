'Cartola' do BBB 26 se consolida e alcança 900 mil escalações

O Cartola BBB, versão do tradicional fantasy game adaptada para o universo do Big Brother Brasil, se destacou como um dos grandes acertos da edição 26.

Durante os 100 dias de confinamento, o jogo acumulou mais de 900 mil escalações feitas pelos usuários, segundo informação do Omelete.

Como funcionou?

Disponível dentro do aplicativo Cartola, o formato desafiava o público a montar times com os próprios participantes do reality. A cada semana, era possível escalar brothers e sisters com base em suas estratégias e desempenho dentro da casa.

A pontuação era definida por acontecimentos do programa, como vitórias em provas, permanência no jogo e participação em dinâmicas importantes. Isso fez com que o desempenho dos confinados impactasse diretamente a posição dos jogadores no ranking do fantasy.

Ao longo da temporada, o game acompanhou de perto os principais momentos do reality, incluindo lideranças, paredões e provas do anjo. Essa integração aumentou o engajamento e incentivou o público a acompanhar o programa com ainda mais atenção.

Melhores do ranking ganharam prêmio

Como recompensa, os participantes com melhor desempenho no game irão ganhar um tour pela casa do Big Brother Brasil, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A relação dos vencedores e a data da visita ainda não foram anunciadas. Quais foram os campeões mais novos do BBB? Vitória de Ana Paula reacende dúvida

Quem venceu o BBB 26?