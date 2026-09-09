Dois anos de Mounjaro, 2 motos e 26 geladeiras: o que dá para comprar com o novo iPhone?

Quase R$ 31 mil é o preço que pode custar a versão mais cara do iPhone Duo, o primeiro modelo de iPhone dobrável da Apple que foi lançado nesta quarta-feira, 9.

A companhia apresentou sua nova geração de iPhones em um evento que marcou também o primeiro grande lançamento de produtos de John Ternus como CEO da companhia. A expectativa de que a empresa anunciasse três aparelhos foi confirmada: foram lançados o iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e o primeiro iPhone dobrável, ou iPhone Duo.

Já os modelos mais baratos da nova geração ficarão para a primavera de 2027, incluindo o iPhone 18 convencional, o iPhone 18e e o iPhone Air 2.

E quanto vai custar o iPhone 18? A Apple anunciou que o iPhone 18 Pro custa a partir de R$ 11.999. Já o iPhone 18 Pro Max sai a partir de R$ 12.999 na versão básica de armazenamento. O iPhone Duo, por sua vez, custa nada menos do que R$ 21.999, podendo chegar a R$ 30.999 na versão de 2 TB.

O que dá para comprar com o iPhone dobrável?

Considerando o preço máximo do iPhone Duo, será possível comprar quase 111 meses de tratamento para emagrecimento com o Ozivy, levando em conta o preço mais baixo encontrado no mercado por R$ 278,89 (observado o desconto aplicado em algumas farmácias nesta quarta-feira, 9). Ao comparar com o Mounjaro, com o preço de R$ 1.422,52, seria possível adquirir o tratamento para quase 22 meses.

Para além, também seria possível comprar 32 cestas básicas no valor de R$ 965,47 em São Paulo.

Quando olhado para eletrodomésticos, seria possível adquirir 26 geladeiras Compacto HQ 140L Duplex Defrost no modelo cinza no valor de R$ 1.191,71, além de 29 máquinas de lavar Twin Tub Praxis branca capacidade 10 kg por R$ 1.051,88 e quase 82 micro-ondas da Mondial cinza/espelhado capacidade 21 litros no valor de R$ 377,10.

As motocicletas também entram no combo. Considerando um dos modelos mais em conta no mercado, por R$ 11.897, o consumidor poderia ter dois Shineray XY 125 JET SS zero quilômetro em casa.

No fim, a escolha entre investir mais de R$ 30 mil em um celular ou direcionar o mesmo valor para outras necessidades mostra o tamanho do desembolso envolvido no novo iPhone. Além de representar meses de gastos com medicamentos ou alimentação, o valor também seria suficiente para renovar parte dos eletrodomésticos de uma casa — uma comparação que ajuda a dimensionar o custo do novo aparelho da Apple.