Todos os anos o Carnaval muda, de acordo com o dia de Páscoa. Mas e se o feriado tivesse uma data fixa? Isso pode ser uma realidade no futuro, caso a proposta do Papa Francisco seja aceita e consolidada.

A possibilidade voltou a ser tema de discussão após o Papa declarar que a Igreja Católica está disposta a aceitar uma data unificada para a Páscoa. A mudança, proposta no último sábado, 27, pode acabar com a tradicional variação da folia, que acontece 47 dias antes da celebração cristã.

Durante uma missa que marcou a semana de oração pela união dos cristãos, Francisco afirmou que a Páscoa, comemorada atualmente em datas diferentes conforme os calendários gregoriano ou juliano, precisa ser unificada. “A Igreja Católica está disposta a aceitar a data que todos desejarem, uma data de união”, declarou o pontífice.

Como é definida a data do Carnaval?

A data do Carnaval, bem como da Páscoa, segue um cálculo que mistura fenômenos astronômicos e calendários religiosos. Segundo as determinações do Primeiro Concílio de Niceia, realizado em 325 d.C., a Páscoa ocorre no primeiro domingo após a lua cheia que segue o equinócio de primavera no hemisfério norte.

Por isso, o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, é definido 40 dias antes da Páscoa, e a terça-feira de Carnaval antecede esse período. Essa lógica explica por que a data da folia pode variar de fevereiro a março a cada ano.

O que muda se a Páscoa for sempre na mesma data?

A proposta do Papa Francisco ganha relevância neste ano porque, de forma excepcional, a celebração da Páscoa será na mesma data para os calendários gregoriano e juliano. O líder da Igreja Católica vê nessa coincidência uma oportunidade para reforçar o ecumenismo entre os cristãos e abrir um debate sobre a unificação do feriado.

Se adotada, a mudança teria impactos diretos em feriados móveis como o Carnaval, especialmente no Brasil, onde a festa é uma das maiores do mundo e envolve setores culturais, turísticos e econômicos. A fixação da data daria previsibilidade ao calendário, mas poderia alterar o modo como a folia se relaciona com eventos religiosos, como a Quaresma e a Páscoa.

Apesar da proposta, ainda não há previsão de quando ou se a mudança será implementada. Enquanto isso, o Carnaval de 2025 já tem suas datas definidas:

Sábado de Carnaval: 1º de março

Domingo de Carnaval: 2 de março

Segunda-feira de Carnaval: 3 de março

Terça-feira de Carnaval: 4 de março

Quarta-feira de Cinzas: 5 de março

A polêmica: tradição x modernidade

A ideia de unificar as datas religiosas divide opiniões. Para alguns, a mudança promoveria maior organização e união entre diferentes culturas. Para outros, ela poderia desconsiderar as tradições históricas e regionais.

Enquanto o debate avança no Vaticano, brasileiros continuam na contagem regressiva para o próximo Carnaval, independentemente do calendário fixo ou móvel. Afinal, para a maior festa popular do país, o que importa é a celebração.