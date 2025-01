Carnaval Rio 2025: veja a programação de ensaios técnicos na Sapucaí

O Carnaval 2025 está cheio de novidades. Além dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, divididos em três dias, todas as escolas de samba farão dois ensaios técnicos. O segundo de cada agremiação será destinado a testes de som e luz.

De acordo com o calendário divulgado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, as atividades começam no dia 25 de janeiro, com três agremiações, e vão até a semana anterior aos desfiles.

Veja as datas e horários:

25 de janeiro : Unidos de Padre Miguel (20h) Unidos da Tijuca (21h30) Mocidade Independente (23h)

: 1° de fevereiro : Paraíso do Tuiuti (20h) Beija-Flor (21h30) Mangueira (23h)

: 8 de fevereiro : Vila Isabel (20h) Portela (21h30) Grande Rio (23h)

: 15 de fevereiro : Salgueiro (20h) Imperatriz Leopoldinense (21h30) Viradouro (23h)

: 20 de fevereiro (teste de luz e som) : Unidos de Padre Miguel (20h) Unidos da Tijuca (21h30) Mocidade Independente (23h)

: 21 de fevereiro (teste de luz e som) : Paraíso do Tuiuti (20h) Beija-Flor (21h30) Mangueira (23h)

: 22 de fevereiro (teste de luz e som) : Lavagem (18h) Vila Isabel (20h) Portela (21h30) Salgueiro (23h)

: 23 de fevereiro (teste de luz e som) : Grande Rio (20h) Imperatriz Leopoldinense (21h30) Viradouro (23h)

