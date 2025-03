Carnaval 2025 em BH: blocos de rua hoje, sábado, 1º de março

As ruas de Belo Horizonte receberão neste sábado, 1º de março, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões do Bloco do Sustenido, Bloco Quando Come Se Lambuza e Jovem das Antiga.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar nesta terça-feira, com horários e endereço de concentração.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval de BH hoje, sábado, 1º de março, por bairro:

Alípio de Melo

Bloco do Sustenido | Horário: 08:30 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua dos Topógrafos, 207 – Alípio de Melo

Carlos Prates

Bloco do Magrela Feio | Horário: 12:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Itanhandu, 17 – Carlos Prates

Centro

Então, Brilha! | Horário: 04:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Avenida do Contorno, 160 – Centro

| Horário: 04:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Avenida do Contorno, 160 – Centro Faraó | Horário: 05:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Praça Rui Barbosa, 130 – Centro

| Horário: 05:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Praça Rui Barbosa, 130 – Centro Bloco Quando Come Se Lambuza | Horário: 09:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Avenida Afonso Pena, 540 – Centro

Cidade Nova

Jovens das Antiga | Horário: 10:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Afonso Pena Júnior, 179 – Cidade Nova

Concórdia

Bloco Afro Filhos das Águas | Horário: 10:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Itararé, 469 – Concórdia

Floresta

Tamborins Tantãs | Horário: 10:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Praça Zamenhof, 10 – Floresta

Funcionários

Filhas de Gaby | Horário: 13:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Ceara, 1419

Guarani

Os Baterinhas | Horário: 09:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Avenida Saramenha, 1470 – Guarani

Lourdes

Folia Por Elas | Horário: 09:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Avenida Álvares Cabral, 377 – Lourdes

Nova Suissa

Unidos de São Vicente | Horário: 12:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Monte Branco, 30 – Nova Suissa

Paraíso

Batom Rosa | Horário: 12:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Cachoeira Dourada, 53 – Paraíso

Santa Efigênia

Bloco Liberdade e Água Limpa | Horário: 10:30 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua dos Otoni, 87 – Santa Efigênia

Santa Tereza

Divina Banda | Horário: 10:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Mármore, 500 – Santa Tereza

| Horário: 10:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Mármore, 500 – Santa Tereza Cavalo Marinho de Beagá | Horário: 10:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Mármore, 157 – Santa Tereza

| Horário: 10:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Mármore, 157 – Santa Tereza Nada Santa | Horário: 12:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Não disponível nos resultados da pesquisa.

Santo Agostinho

Bloco do Pamp | Horário: 08:30 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Praça Carlos Chagas, 59 – Santo Agostinho

São Bernardo

Bloco Chama Que Vem | Horário: 12:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Avenida Washington Luiz, 21 – São Bernardo

Savassi

Amigos do Rei | Horário: 09:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Levindo Lopes, 231 – Savassi

| Horário: 09:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Levindo Lopes, 231 – Savassi Bloco Gafieira | Horário: 10:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Praça da Liberdade, 435 – Savassi

| Horário: 10:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Praça da Liberdade, 435 – Savassi Micareteiros | Horário: 10:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Professor Moraes, 226 – Savassi

| Horário: 10:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Professor Moraes, 226 – Savassi Bloco do Kanella | Horário: 12:00 | Data: 01/03/2025 | Endereço: Rua Antonio de Albuquerque, 469 – Savassi

União