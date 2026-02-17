Carnaval de SP: Tucuruvi é campeã do Grupo de Acesso e retorna ao Grupo Especial em 2027

A escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi conquistou, nesta terça-feira, 17, o título do Grupo de Acesso 1 do Carnaval de São Paulo de 2026 e garantiu vaga no Grupo Especial em 2027. A vice-liderança ficou com a Pérola Negra.

A agremiação da Zona Norte da capital paulista alcançou 269,9 pontos, enquanto a segunda colocada somou 269,4 pontos. A diferença entre as duas primeiras colocadas foi de 0,5 ponto, após avaliação em nove quesitos.

No Sambódromo do Anhembi, a Tucuruvi apresentou o samba-enredo “Anti-Herói Brasil”, com abordagem sobre a figura do anti-herói no contexto nacional e referência à população de baixa renda. A escola, sediada na região da Cantareira, retratou aspectos do cotidiano de brasileiros e o chamado “jeitinho brasileiro”.

A Pérola Negra ficou na segunda posição com um enredo sobre Maria Bonita e também assegurou retorno ao Grupo Especial. Com o resultado, as duas primeiras colocadas disputarão o principal grupo do carnaval paulistano em 2027.

Como funciona a avaliação?

As oito escolas que desfilaram no domingo, 15 de fevereiro, no Anhembi, foram julgadas em nove quesitos técnicos:

Evolução

Samba-enredo

Bateria

Enredo

Mestre-sala e porta-bandeira

Alegoria

Comissão de frente

Harmonia

Fantasia

A classificação definiu quais agremiações foram promovidas ao Grupo Especial e quais foram rebaixadas para o Grupo de Acesso 2. O resultado também estabelece as participantes do Desfile das Campeãs, marcado para 21 de fevereiro, que reúne as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial e as campeãs e vice-campeãs dos grupos de acesso.

Durante a apuração, houve um erro no registro das notas no painel eletrônico da Liga, o que interrompeu temporariamente a leitura no momento do quesito alegoria.

Quando será a apuração das escolas de samba do Grupo Especial?

A apuração das escolas de samba do Carnaval de São Paulo acontecerá nesta terça-feira, 17 de fevereiro, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como assistir à apuração das escolas de samba ao vivo e online?

A transmissão será feita pela TV Globo e pela plataforma de streaming Globoplay.