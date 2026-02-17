Carnaval de SP: Tucuruvi é campeã do Grupo de Acesso e retorna ao Grupo Especial em 2027

Repórter
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 10h13.
Última atualização em 17 de fevereiro de 2026 às 10h29.
A escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi conquistou, nesta terça-feira, 17, o título do Grupo de Acesso 1 do Carnaval de São Paulo de 2026 e garantiu vaga no Grupo Especial em 2027. A vice-liderança ficou com a Pérola Negra.
A agremiação da Zona Norte da capital paulista alcançou 269,9 pontos, enquanto a segunda colocada somou 269,4 pontos. A diferença entre as duas primeiras colocadas foi de 0,5 ponto, após avaliação em nove quesitos.
No Sambódromo do Anhembi, a Tucuruvi apresentou o samba-enredo “Anti-Herói Brasil”, com abordagem sobre a figura do anti-herói no contexto nacional e referência à população de baixa renda. A escola, sediada na região da Cantareira, retratou aspectos do cotidiano de brasileiros e o chamado “jeitinho brasileiro”.
A Pérola Negra ficou na segunda posição com um enredo sobre Maria Bonita e também assegurou retorno ao Grupo Especial. Com o resultado, as duas primeiras colocadas disputarão o principal grupo do carnaval paulistano em 2027.
As oito escolas que desfilaram no domingo, 15 de fevereiro, no Anhembi, foram julgadas em nove quesitos técnicos:
A classificação definiu quais agremiações foram promovidas ao Grupo Especial e quais foram rebaixadas para o Grupo de Acesso 2. O resultado também estabelece as participantes do Desfile das Campeãs, marcado para 21 de fevereiro, que reúne as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial e as campeãs e vice-campeãs dos grupos de acesso.
Durante a apuração, houve um erro no registro das notas no painel eletrônico da Liga, o que interrompeu temporariamente a leitura no momento do quesito alegoria.
A apuração das escolas de samba do Carnaval de São Paulo acontecerá nesta terça-feira, 17 de fevereiro, a partir das 16h (horário de Brasília).
A transmissão será feita pela TV Globo e pela plataforma de streaming Globoplay.