Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Carnaval de SP: Tucuruvi é campeã do Grupo de Acesso e retorna ao Grupo Especial em 2027

Agremiação da Zona Norte da capital paulista alcançou 269,9 pontos, enquanto a segunda colocada somou 269,4 pontos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 10h13.

Última atualização em 17 de fevereiro de 2026 às 10h29.

A escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi conquistou, nesta terça-feira, 17, o título do Grupo de Acesso 1 do Carnaval de São Paulo de 2026 e garantiu vaga no Grupo Especial em 2027. A vice-liderança ficou com a Pérola Negra.

A agremiação da Zona Norte da capital paulista alcançou 269,9 pontos, enquanto a segunda colocada somou 269,4 pontos. A diferença entre as duas primeiras colocadas foi de 0,5 ponto, após avaliação em nove quesitos.

No Sambódromo do Anhembi, a Tucuruvi apresentou o samba-enredo “Anti-Herói Brasil”, com abordagem sobre a figura do anti-herói no contexto nacional e referência à população de baixa renda. A escola, sediada na região da Cantareira, retratou aspectos do cotidiano de brasileiros e o chamado “jeitinho brasileiro”.

A Pérola Negra ficou na segunda posição com um enredo sobre Maria Bonita e também assegurou retorno ao Grupo Especial. Com o resultado, as duas primeiras colocadas disputarão o principal grupo do carnaval paulistano em 2027.

Como funciona a avaliação?

As oito escolas que desfilaram no domingo, 15 de fevereiro, no Anhembi, foram julgadas em nove quesitos técnicos:

  • Evolução
  • Samba-enredo
  • Bateria
  • Enredo
  • Mestre-sala e porta-bandeira
  • Alegoria
  • Comissão de frente
  • Harmonia
  • Fantasia

A classificação definiu quais agremiações foram promovidas ao Grupo Especial e quais foram rebaixadas para o Grupo de Acesso 2. O resultado também estabelece as participantes do Desfile das Campeãs, marcado para 21 de fevereiro, que reúne as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial e as campeãs e vice-campeãs dos grupos de acesso.

Durante a apuração, houve um erro no registro das notas no painel eletrônico da Liga, o que interrompeu temporariamente a leitura no momento do quesito alegoria.

Quando será a apuração das escolas de samba do Grupo Especial?

A apuração das escolas de samba do Carnaval de São Paulo acontecerá nesta terça-feira, 17 de fevereiro, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como assistir à apuração das escolas de samba ao vivo e online?

A transmissão será feita pela TV Globo e pela plataforma de streaming Globoplay.

Acompanhe tudo sobre:CarnavalEscolas de samba

Mais de Pop

BBB 26: nova enquete revela qual participante deve ser eliminado hoje

Carnaval 2026 em Salvador: blocos de rua hoje, terça-feira, 17

Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro

Mais na Exame

Mundo

EUA e Irã retomam negociações em meio a ameaças e tensões militares

Um conteúdo SBT News

Bolsonaro teve tontura durante caminhada e está bem, diz Michelle

Bússola

Como as empresas podem evitar os erros mais comuns de RH?

Future of Money

Strategy compra mais bitcoin em meio à turbulência do mercado