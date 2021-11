Carnaval de 2022 é cancelado em cidades do interior de São Paulo

Ao menos 25 cidades do interior do estado de São Paulo cancelaram o Carnaval de 2022, que está previsto para acontecer entre os dias 19 de fevereiro a 6 de março. Mesmo com a maioria da população com o ciclo vacinal completo contra a covid-19, os municípios querem evitar aglomerações e "não correr risco" para não retroceder aos patamares de alta contaminação.

Quer saber tudo sobre o desenvolvimento e eficácia de vacinas contra a covid-19? Assine a EXAME e fique por dentro.

Em Franca, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) anunciou nesta segunda-feira, 22, que não haverá eventos promovidos pela prefeitura no Carnaval do ano que vem.

"Atravessamos a pior fase da pandemia neste ano. Todos nós sofremos muito, perdemos muitas pessoas [...] Depois de tanto sofrimento, tanta angústia, dor e esforço, não podemos mais correr riscos", afirmou o prefeito.

Para justificar o cancelamento da festa em Cunha, a prefeitura afirma que, além da possibilidade de uma nova onda de contaminação, quer respeitar o luto de quem perdeu familiares para a covid. O argumento é utilizado também pela prefeitura de Monteiro Lobato.

A prefeitura de São Bento do Sapucaí afirma que levou em conta a dificuldade em controlar e manter os protocolos sanitários com a presença de turistas e moradores.

Em Santo Antônio do Pinhal, a prefeitura cancelou o evento mesmo estando há dias sem registrar casos de covid. "O Carnaval a gente terá uma próxima oportunidade, quem sabe mais à frente, no segundo semestre, se tudo correr bem. Assim como outras cidades também colocaram essa situação, poderemos fazer um Carnaval fora de época", disse o prefeito Anderson José Mendonça, o Parrão (PSDB) à rádio Pinhal FM.

Apesar das decisões, a prefeitura de São Paulo ainda não definiu o futuro do Carnaval de rua. Segundo o prefeito da capital, Ricardo Nunes, a aprovação depende dos órgãos de Saúde que avaliam o cenário epidemiológico da pandemia. No último dia 5, a prefeitura informou que recebeu 867 inscrições de blocos para os desfiles de rua entre os dias 19 de fevereiro e 6 de março.

O número de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 22, a 158.049.247 o equivalente a 74,09% da população total, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de Saúde de 26 estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 158 milhões de vacinados, 129,7 milhões receberam a segunda dose, o que representa 60,8% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 575.013 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço (294.031), o Brasil administrou 1.039.841 doses nesta segunda-feira.

Em termos proporcionais, São Paulo é o estado que mais vacinou sua população até aqui: 81,25% dos habitantes receberam pelo menos a primeira dose.

Confira a lista de municípios que já cancelaram o Carnaval de 2022: