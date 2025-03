Carnaval 2025: quanto a escola de samba campeã do Rio deve ganhar?

A Beija-Flor de Nilópolis venceu o Carnaval do Rio de Janeiro em 2025 no Grupo Especial e conquistou seu 15º título. O resultado foi anunciado na última quarta-feira, 7, e a expectativa agora fica em torno do montante que a campeã, além das demais colocadas, deve receber em prêmios financeiros.

O prêmio do desfile das escolas de samba é distribuído pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), de acordo com a receita obtida com a venda de ingressos para as arquibancadas, cadeiras de pista e frisas do Desfile das Campeãs, marcado para este sábado, 8.

Segundo apuração do Valor Econômico, a taxa da administração da Liesa é de 10%. Após o desconto, 60% do total será dividido igualmente entre as seis primeiras colocadas no Grupo Especial, como ajuda de custo. Os demais 40% do total serão distribuídos em 40 cotas, que serão repassadas entre as seis escolas vencedoras como premiação.

Veja como a divisão das cotas será feita:

11 cotas para a campeã (Beija-Flor)

8 cotas para a vice-campeã (Grande Rio)

7 cotas para a 3ª colocada (Imperatriz)

6 cotas para a 4ª colocada (Viradouro)

5 cotas para a 5ª colocada (Portela)

3 cotas para a 6ª colocada (Mangueira)

Como foi o desfile da Beija-Flor?

1 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

2 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

3 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

4 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

5 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

6 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

7 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

8 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

9 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

10 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

11 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

12 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

13 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

14 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

15 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

16 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

17 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

18 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

19 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

20 /21 Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Beija-Flor de Nilópolis desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Beija-Flor desfila na Sapucaí)

21/21 Rio de Janeiro (RJ) 05/03/2024 - Neguinho da Beija-Flor durante apuração do defile das escolas de samba; Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil (Apuração carnaval RJ)

Além da reverência ao legado de Laíla, o desfile também foi o palco da despedida oficial de Neguinho, o ícone do carro de som da Beija-Flor, que anunciou o fim de sua trajetória na escola em 2025. Essa despedida se deu em um contexto ainda mais simbólico, em uma escola que sempre foi símbolo de resistência e inovação.

Ao lado da Imperatriz Leopoldinense, a Beija-Flor dividiu o topo da competição, sendo uma das favoritas ao título do Carnaval de 2025. O espetáculo representou a força da escola de Nilópolis, que continua a resgatar sua história ao mesmo tempo em que se reinventa, sem perder a essência que a torna um dos maiores nomes do samba carioca.

A Beija-Flor foi vencedora do Carnaval do Rio em 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1998, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 2018 e 2025.