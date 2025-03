Brahma marca presença no Carnaval carioca com troféu especial e caminhão dourado com latas especiais

Poucos segundos depois do anúncio da Beija-Flor como campeã do Carnaval carioca, um caminhão da Brahma carregado de mais de 6 mil litros de cerveja em latas especiais dourada para ajudar a festa em Nilópolis.

Após serem apresentados no desfile especial da marca que abriu a primeira noite da Marquês de Sapucaí, as latas especiais e o veículo, ambos dourados, aguardaram na Cidade do Samba até o última nota da apuração para saber o destino da quadra da vencedora.

Além do caminhão e das latas douradas, a Beija-Flor recebeu um troféu inédito da marca que teve o nome da agremiação gravado logo após o anúncio da última nota 10 que consagrou o título.

As latas douradas são uma ação exclusiva da Cerveja Nº1 para celebrar a campeã e não serão comercializadas. O primeiro contato das torcidas com o presente de Brahma para a escola campeã aconteceu no domingo, 2, no desfile de Brahma que abriu as portas da avenida e deu início à disputa pelo Carnaval 2025. A ação agitou as torcidas com o desejado presente da campeã e ainda contou com a presença de Paolla Oliveira, embaixadora da marca e musa do Carnaval.

Ações no Carnaval pelo país

Além da Sapucaí, a marca apoiou os carnavais de rua em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. A presença se traduziu no patrocínio a mais de 80 blocos por todo o país, com mais de 1 milhão de brindes distribuídos aos foliões, mais de 10 camarotes, além de festas e o patrocínio oficial ao Carnaval do Rio de Janeiro, em parceria com a Liesa.

Descontos em aluguel

A Brahma também se uniu à Housi, startup de moradia inteligente, para criar uma solução para garantir que nem mesmo o folião mais atrasado ficasse fora da festa. Na reta final da preparação para o Carnaval, a empresa pagou por anúncios nas fachadas de apartamentos localizados nos pontos mais concorridos da festa, e Housi reverteu o valor investido em desconto para os foliões, que puderam alugar os imóveis pela metade do preço. A ação foi idealizada pela agência Africa Creative.

A página dos desejados imóveis anunciados na Housi receberam mais de 30 mil acessos do público. As unidades que receberão os anúncios de Brahma ficavam em rotas de grandes blocos do Rio de Janeiro e Salvador.

Latas decoradas para o Carnaval do Rio de Janeiro

Pela primeira vez, as latas temáticas da cerveja nº 1, criadas exclusivamente para celebrar as 12 escolas de samba do Grupo Especial, chegam aos supermercados do Rio de Janeiro. Em 2024, as vendas foram de uma edição especial comercializada de forma exclusiva nas quadras das escolas. Porém, devido ao sucesso, as latas agora estarão disponíveis também para o grande público.