Carnaval 2025 no RJ: blocos de rua hoje, domingo, 2 de março

As ruas do Rio de Janeiro receberão neste domingo, 2 de março, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões do Toca Rauuul!, Agytoê, Empolga às 9 e Simpatia É Quase Amor.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste domingo, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de RJ hoje, domingo, 2 de março, por bairro:

Centro

Toca Rauuul! | Horário: 13:00 | Local: Rua da Constituição, 42 - Centro

Leme

Empolga às 9 | Horário: 13:00 | Local: Avenida Atlântica, 974 - Leme

Pedra de Guaratiba

Piranha Porra Loka | Horário: 14:00 | Local: Rua Barros de Alarcão, 1000 - Pedra de Guaratiba

Ilha do Governador

Zimbauê | Horário: 14:00 | Local: Praia da Bica - Ilha do Governador

Méier

Peru do Méier | Horário: 14:00 | Local: Rua Dias da Cruz, 170 - Méier

Ipanema

Simpatia É Quase Amor | Horário: 14:00 | Local: Rua Teixeira de Melo, 53 - Ipanema

Recreio dos Bandeirantes

Banda do Recreio | Horário: 14:00 | Local: Avenida Lúcio Costa, 3.360 - Recreio dos Bandeirantes

Piedade

Xodó da Piedade | Horário: 14:00 | Local: Rua Silvana, 226 - Piedade

Paciência

Alegria de Palmares |Horário: 15:00 | Local: Rua Barros de Alarcão, 1000 - Paciência

Sepetiba

Arrasta Sepetiba |Horário: 15:00 | Local: Praia do Recôncavo - Sepetiba

Madureira

Bloco Batikum Afro| Horário: 15:00 | Local: Rua Conselheiro Galvão, 36 - Madureira

Santa Teresa

Badalo de Santa Teresa |Horário: 15:00 | Local: Largo dos Guimarães - Santa Teresa

Catete

Império da Folia| Horário: 16:00 | Local: Rua do Catete, 243 - Catete

Glória

Arteiros da Glória | Horário: 16:00 | Local: Rua do Russel, 300 - Glória

Copacabana

Banda do Lidinho | Horário: 16:00 | Local: Rua Siqueira Campos, 143 - Copacabana

Olaria

Bonecas deslumbradas de Olaria | Horário: 16:00 | Local: Rua Uranos, 1326 - Olaria

São Cristóvão

Bambas do Curuzu | Horário: 16:00 | Local: Rua São Luiz Gonzaga, 974 - São Cristóvão

Grajaú

Perereca do Grajaú |Horário: 16:00 | Local: Praça Edmundo Rego - Grajaú

Vila Isabel