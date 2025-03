Carnaval 2025 em Recife: veja datas e horários dos blocos de 4 de março

As ruas do Recife receberão nesta terça-feira, 4 de março, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os destaques estão os foliões do Congobloco e QG do Freve. A criançada também terá as opções de bloquinhos como os da Dona Lindu e Parque da Macaxeira.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Recife que vão desfilar nesta terça, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de Recife hoje, terça-feira, 4 de março, por bairro:

Boa Viagem

Dona Lindu (infantil) | Horário 15:00 | Av. Boa Viagem, s/n

Centro

Marco Zero | Horário: 18:00 | Av. Alfredo Lisboa, S/N

Graças

Parque das Graças (infantil) | Horário: 15:00 | R. Medeiros e Albuquerque S/N

Imbiribeira

Bolinha de Sabão | Horário: 14:00 | Lagoa do Araçá

Macaxeira

Parque Macaxeira (infantil) | Horário: 15:00 | Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, S/N

Parque da Jaqueira

Parque da Jaqueira (infantil) | Horário: 15:00 | A v. Rui Barbosa, S/N

Recife

Amantes de Glória | Horário: 14:00 | Rua da Guia, S/N

| Horário: 14:00 | Rua da Guia, S/N Praça do Arsenal | Horário: 16:00 e 17:00 | Praça do Arsenal

| Horário: 16:00 e 17:00 | Praça do Arsenal Rec-Beat | Horário: 19:00 | Cais da Alfândega

| Horário: 19:00 | Cais da Alfândega Congobloco | Horário: 20:00 | Rua da Guia, S/N

Santana

Parque Santana (infantil) | Horário: 15:00 | R. Jorge Gomes de Sá, S/N

Santo Amaro

Polo Aurora (infantil) | Horário: 15:00 | Rua da Aurora, S/N

Santo Antônio

QG do Frevo | 17:00 | Praça da Independência, S/N

São José