Carnaval 2025 em Recife: veja datas e horários dos blocos de 1º de março

As ruas do Recife receberão neste sábado, 1º de março, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os destaques estão os foliões dos Blocos Galo da Madrugada (um dos mais famosos do Brasil) e Marco Zero.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Recife que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval de Recife hoje, sábado, 1º de março, por bairro:

Centro

Pinto do Galo da Madrugada | Horário: 06:45 | Praça do Marco Zero

| Horário: 06:45 | Praça do Marco Zero Marco Zero | Horário: 18:00 | Av. Alfredo Lisboa, S/N

Recife

Amantes de Glória | Horário: 14:00 | Rua da Guia, S/N

| Horário: 14:00 | Rua da Guia, S/N Praça do Arsenal | Horário: 16:00 e 17:00 | Praça do Arsenal

| Horário: 16:00 e 17:00 | Praça do Arsenal Rec-Beat | Horário: 19:00 | Cais da Alfândega

Rio Capibaribe

Galinha d'Água | Horário: 08:00 | Rio Capibaribe

Santo Antônio

Novo Cais | Horário: 15:00 | Armazém do Campo

São José