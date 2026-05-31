Qual a última vez que Brasil chegou às quartas em Roland Garros?

Dois dias depois de derrotar Novak Djokovic, maior vencedor de Grand Slams da história, João Fonseca voltou à quadra principal de Roland Garros cercado de expectativa — e confirmou a melhor fase da carreira.

Neste domingo, 31, o brasileiro venceu o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, e avançou às quartas de final do Aberto da França.

Aos 19 anos, Fonseca se tornou o sétimo brasileiro da história a alcançar essa fase em Roland Garros. No masculino, é a primeira vez desde 2004 que um tenista do país chega tão longe no torneio. O último havia sido Gustavo Kuerten, que acompanhou a vitória do carioca das arquibancadas da quadra Philippe-Chatrier.

Em 2004, Guga também era o número 30 do mundo e chegou às quartas após eliminar Roger Federer, então líder do ranking. Depois, parou diante do argentino David Nalbandian. Antes disso, o catarinense já havia feito história em Paris, com três títulos: 1997, 2000 e 2001.

Na chave feminina, o feito brasileiro mais recente foi de Bia Haddad Maia, semifinalista em 2023. Outros nomes do país que já chegaram às quartas em Paris incluem Carlos Lelé Fernandes e Maria Esther Bueno, na era amadora, além de Thomaz Koch e Fernando Meligeni, já na era aberta.

Na sexta-feira, 29, Fonseca havia eliminado Djokovic em uma virada de cinco sets e quase cinco horas de jogo. O sérvio buscava o 25º título de Grand Slam da carreira, mas acabou superado pelo brasileiro, que venceu três sets consecutivos para avançar.