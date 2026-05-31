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Qual a última vez que Brasil chegou às quartas em Roland Garros?

Aos 19 anos, João Fonseca se tornou o sétimo brasileiro da história a alcançar essa fase no torneio

João Fonseca: brasileiro venceu o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, e avançou às quartas de final do Aberto da França. (Dimitar Dilkoff/AFP)

João Fonseca: brasileiro venceu o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, e avançou às quartas de final do Aberto da França. (Dimitar Dilkoff/AFP)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 31 de maio de 2026 às 20h05.

Dois dias depois de derrotar Novak Djokovic, maior vencedor de Grand Slams da história, João Fonseca voltou à quadra principal de Roland Garros cercado de expectativa — e confirmou a melhor fase da carreira.

Neste domingo, 31, o brasileiro venceu o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, e avançou às quartas de final do Aberto da França.

Aos 19 anos, Fonseca se tornou o sétimo brasileiro da história a alcançar essa fase em Roland Garros. No masculino, é a primeira vez desde 2004 que um tenista do país chega tão longe no torneio. O último havia sido Gustavo Kuerten, que acompanhou a vitória do carioca das arquibancadas da quadra Philippe-Chatrier.

Em 2004, Guga também era o número 30 do mundo e chegou às quartas após eliminar Roger Federer, então líder do ranking. Depois, parou diante do argentino David Nalbandian. Antes disso, o catarinense já havia feito história em Paris, com três títulos: 1997, 2000 e 2001.

Na chave feminina, o feito brasileiro mais recente foi de Bia Haddad Maia, semifinalista em 2023. Outros nomes do país que já chegaram às quartas em Paris incluem Carlos Lelé Fernandes e Maria Esther Bueno, na era amadora, além de Thomaz Koch e Fernando Meligeni, já na era aberta.

Na sexta-feira, 29, Fonseca havia eliminado Djokovic em uma virada de cinco sets e quase cinco horas de jogo. O sérvio buscava o 25º título de Grand Slam da carreira, mas acabou superado pelo brasileiro, que venceu três sets consecutivos para avançar.

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