Carnaval 2024 em BH: veja datas e horários dos blocos por região

É tempo de Carnaval, o que significa que Belo Horizonte receberá centenas de blocos de rua, cheios de foliões, que devem movimentar milhares de pessoas pela capital. Durante os quatro dias do feriado, bairros como o Centro, Santa Amélia, Santa Tereza, Savassi, Floresta e muitos outros ficaram recheados dos mais diversos bloquinhos.

Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte neste feriado, com horários e endereço de concentração.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval em BH por região

Centro

Então Brilha! | Horário: 05h | Local: Rua Curitiba, 8 | Data: 10/2

Quando Come se Lambuza | Horário: 09h | Local: Avenida Afonso Pena, 546 | Data: 10/2

Bloco do Pirulito | Horário: 10h30 | Local: Rua Espírito Santo, 516 | Data: 10/2

Bloco de Belô | Horário: 15h | Local: Avenida Afonso Pensa, 1377 | Data: 10/2

Xô Preconceito! Meu Nome É Felicidade | Horário: 17h | Local: Praça Rui Barbosa | Data: 10/2

Bloco Minas com Bahia | Horário: 17h | Local: Avenida dos Engenheiros, 554 | Data: 10/2

Bloco da Fofoca – Carimbó | Horário: 14h | Local: Avenida dos Andradas, 841 | Data: 11/2

| Horário: 14h | Local: Baianas Ozadas | Horário: 09h | Local: Avenida Afonso Pena, 601 | Data: 12/2

| Horário: 09h | Local: Timbaleiros do Ghetto e Mulheres Timbaleiras | Horário: 14h | Local: Rua Aarão Reis | Data: 12/2

| Horário: 14h | Local: Arrastão Eletrônico | Horário: 15h30 | Local: Avenida dos Andradas, 841 | Data: 12/2

| Horário: 15h30 | Local: Ordináaaarios e Rebobinha BH FM | Horário: 13h | Local: Avenida Afonso Pena, 867 | Data: 13/2

Floresta

Ladeira Baixo | Horário: 08h | Local: Praca Zamenhof, 11 | Data: 10/2

Unidos da Estrela da Morte | Horário: 13h | Local: Rua Marechal Deodoro, 167 | Data: 10/2

| Horário: 13h | Local: Trio Graveola e Lamparina | Horário: 08h | Local: Avenida Assis Chateaubriand | Data: 11/2

| Horário: 08h | Local: Bloco da Gente | Horário: 09h | Local: Rua dos Tabaiares, 93 | Data: 11/2

| Horário: 09h | Local: Rua dos Tabaiares, 93 Bloco do Batiza | Horário: 09h30 | Local: Rua Marechal Deodoro, 210 | Data: 11/2

| Horário: 09h30 | Local: Bloco Eleganza | Horário: 15h | Local: Rua Itajubá, 170 | Data: 11/2

| Horário: 15h | Local: Bloco Furacão Trembase | Horário: 15h | Local: Rua Aquiles Lobo, 180 | Data: 11/2

| Horário: 15h | Local: Bloco Corte Devassa | Horário: 09h | Local: Rua Sapucaí, 571 | Data: 12/2

| Horário: 09h | Local: Eu Amo Macacos | Horário: 14h | Local: Rua Brazópolis, 306 | Data: 12/2

| Horário: 14h | Local: Bloco da Horny | Horário: 16h | Local: Rua Sapucaí, 571 | Data: 12/2

| Horário: 16h | Local: Chocolates Arte Mania | Horário: 09h | Local: Rua Sapucai, 571 | Data: 13/2

| Horário: 09h | Local: Lavô, tá novo! | Horário: 14h | Local: Rua Brazopolis, 104 | Data: 13/2

| Horário: 14h | Local: Mande in Brazil | Horário: 16h | Local: Rua Sapucaí, 105 | Data: 13/2

| Horário: 16h | Local: Bloco da Eva | Horário: 16h | Local: Rua Matias Barbosa, 19 | Data: 13/2

Santa Amélia

Banho de Xêro | Horário: 08h | Local: Avenida Guarapari, 42 | Data: 10/2

Bloco Axé nas Gerais | Horário: 13h | Local: Avenida Guarapari, 1213 | Data: 10/2

Santa Tereza

Bloco Divina Banda | Horário: 10h | Local: Rua Mármore, 179 | Data: 10/2

| Horário: 10h | Local: Nada Santa | Horário: 12h | Local: Rua Mármore, 255 | Data: 10/2

| Horário: 12h | Local: Bloco do Samba do Rafa | Horário: 13h | Local: Praça Duque de Caxias, 288 | Data: 10/2

| Horário: 13h | Local: Mindinho Bateria Mirim | Horário: 09h | Local: Rua Adamina, 30 | Data: 11/2

| Horário: 09h | Local: Bloco Românticos São Loucos | Horário: 09h | Local: Rua Mármore, 135 | Data: 11/2

| Horário: 09h | Local: Bloco de Pífanos BH | Horário: 09h | Local: Rua Mármore, 285 | Data: 11/2

| Horário: 09h | Local: Bloco de Rua Os Inocentes de Santa Tereza | Horário: 11h30 | Local: Rua Mármore | Data: 11/2

| Horário: 11h30 | Local: Palco Aberto BH | Horário: 12h | Local: Rua Pirite, 117 | Data: 11/2

| Horário: 12h | Local: Bloco Alalaor | Horário: 12h | Local: Rua Pirolozito, 7 | Data: 12/2

| Horário: 12h | Local: Bloco da Cinara | Horário: 13h | Local: Rua Marmore, 161 | Data: 12/2

| Horário: 13h | Local: Bloco do Odilara | Horário: 09h | Local: Rua Marmore, 179 | Data: 13/2

| Horário: 09h | Local: Maria Baderna | Horário: 13h | Local: Rua Marmore, 273 | Data: 13/2

Savassi

Maçã do Amor | Horário: 10h | Local: Rua Fernandes Tourinho, 529 | Data: 11/2

| Horário: 10h | Local: Bloco Filhos da PUC MG | Horário: 10h | Local: Avenida Getulio Vargas, 792 | Data: 11/2

| Horário: 10h | Local: Bloco Show | Horário: 13h | Local: Rua Santa Rita Durão, 1.216 | Data: 11/2

| Horário: 13h | Local: Unidos do Samba Queixinho | Horário: 13h30 | Local: Praça da Liberdade, 850 | Data: 11/2

| Horário: 13h30 | Local: Micareteiros | Horário: 14h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 800 | Data: 11/2

| Horário: 14h | Local: Bloco Ferveção | Horário: 14h | Local: Rua Sergipe, 1.208 | Data: 11/2

| Horário: 14h | Local: Belorinho Axé Retrô | Horário: 10h | Local: Rua Fernandes Tourinho, 253 | Data: 12/2

| Horário: 10h | Local: Xeque-Baile | Horário: 12h | Local: Rua Santa Rita Durão, 1.263 | Data: 12/2

| Horário: 12h | Local: Tropa | Horário: 14h | Local: Rua Santa Rita Durão, 1.216 | Data: 12/2

| Horário: 14h | Local: Bloco Lá Vem o Negão | Horário: 14h | Local: Rua dos Inconfidentes, 855 | Data: 12/2

| Horário: 14h | Local: Belô Afrô | Horário: 14h | Local: Rua Fernandes Tourinho, 503 | Data: 12/2

| Horário: 14h | Local: Bloco Me Deixe | Horário: 14h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 1.517 | Data: 12/2

| Horário: 14h | Local: Conexão African Beat | Horário: 16h | Local: Praça da Liberdade, 95 | Data: 12/2

| Horário: 16h | Local: Bloco Putz Grilla | Horário: 10h | Local: Avenida Getulio Vargas, 1657 | Data: 13/2

| Horário: 10h | Local: Bloco Furia Latina | Horário: 12h | Local: Avenida Cristovao Colombo, 571 | Data: 13/2

| Horário: 12h | Local: Quem não aguenta bebe leite | Horário: 14h | Local: Rua Sergipe, 811 | Data: 13/2

| Horário: 14h | Local: Lá vem ela! | Horário: 14h | Local: Avenida Cristovão Colombo, 571 | Data: 13/2

Outros bairros