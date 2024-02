Vai chover no Carnaval? Veja a previsão do tempo

A possibilidade de chuva não está descartada ao longo do feriado prolongado de Carnaval na cidade de São Paulo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura de São Paulo (CGE), embora em alguns dias, a precipitação seja mais branda.

Com relação ao calor, a expectativa é que a máxima se mantenha em torno dos 30 ºC pelo menos até terça-feira, 13. Conforme a Meteoblue, na Quarta-feira de Cinzas, 14, a máxima será de 27 ºC com chance de chuva ao longo do dia.

Nesta quinta-feira, 8, o dia começou abafado com pouca nebulosidade. No decorrer do dia, o sol favorece para a rápida elevação das temperaturas. No fim da tarde, porém, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e impacta na ocorrência de chuvas rápidas e isoladas na Grande São Paulo.

Na sexta-feira, 9, o dia deve ser de sol e temperaturas em elevação. No fim do dia, há condições para chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas, devido à chegada da brisa marítima.

Segundo o CGE, o fim de semana segue com condições típicas de verão, ou seja, sol e calor com chuvas isoladas no fim das tardes.

O sábado, 10, seguirá com sol e temperaturas em elevação. No fim da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima entretanto não há condições para chuvas significativas. No domingo, 11, o dia também será de calor, com máxima em torno de 30 ºC.

Entre segunda-feira, 12, e a terça-feira de feriado, as temperaturas máximas devem ser de 30 ºC e 31 ºC, respectivamente, conforme a previsão da empresa de meteorologia Meteoblue.

Os termômetros devem cair um pouco apenas na Quarta-feira de Cinzas, quando a variação ficará entre 21 ºC e 27 ºC, também com possibilidade de chuva.

Veja a previsão para São Paulo nos próximos dias:

Quinta-feira: entre 18 ºC e 30 ºC;

Sexta-feira: entre 18 ºC e 29 ºC;

Sábado: entre 19 ºC e 30 ºC;

Domingo: entre 19 ºC e 30 ºC;

Segunda-feira: entre 21 ºC e 30 ºC;

Terça-feira: entre 21 ºC e 31 ºC;

Quarta-feira: entre 21 ºC e 27 ºC.

Previsão para outros municípios do estado

Assim como na capital paulista, nesta quinta-feira haverá predomínio de sol entre poucas nuvens em todo o estado. No decorrer do dia a temperatura sobe, mantendo a sensação de calor e abafado em todas as áreas monitoradas. "Com o calor e a entrada de umidade do oceano e da Amazônia, há condições para pancadas de chuva isoladas", afirma a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Para o litoral paulista, no Guarujá, entre sexta-feira e domingo não há expectativa de chuva, de acordo com a Meteoblue. Em Ubatuba, as precipitações devem dar trégua apenas no sábado.

No interior paulista, em Ribeirão Preto, a previsão indica que as temperaturas ficarão acima dos 30 ºC ao longo do feriado, com expectativa de chuva. O mesmo cenário está mantido para Bauru.

Previsão do tempo para os desfiles em São Paulo e no Rio

Para o momento dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro no Carnaval deste ano, não há previsão de nenhum sistema meteorológico especial que possa causar chuva prolongada, segundo a Climatempo. "No fim de semana, uma frente fria vai passar pela costa de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas tão longe do continente, que não terá força para causar alterações no tempo."

No entanto, por causa do ar quente e úmido que está e vai continuar predominando sobre o Brasil nos próximos dias, não dá para descartar pancadas de chuva à tarde e no começo da noite.

Conforme a Climatempo, as pancadas de chuva devem ocorrer só em alguns bairros. "Pode chover no Sambódromo do Anhembi e na Marquês de Sapucaí, mas a chuva que ocorrer deve ser antes dos desfiles e não deve causar grandes transtornos. Mas vale levar uma capa de chuva", estima a empresa de meteorologia.

Probabilidade de chover nos dias dos desfiles das escolas de samba de São Paulo:

Sexta:

18h e 21h -60%

21h e 00h -0%

Sábado:

00h e 3h -0%

3h e 6h -0%

6h e 9h -0%

18h e 21h -80%

21h e 00h -20%

Domingo:

00h e 3h -10%

3h e 6h -0%

6h e 9h -0%

18h e 21h -80%

21h e 00h -60%

Segunda:

00h e 3h -0%

3h e 6h -0%

6h e 9h -0%

18h e 21h -80%

21h e 00h -60%

Probabilidade de chover nos dias dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro:

Sexta:

18h e 21h -80%

21h e 00h -60%

Sábado:

00h e 3h -0%

3h e 6h -0%

6h e 9h -0%

18h e 21h -90%

21h e 00h -60%

Domingo:

00h e 3h -10%

3h e 6h -0%

6h e 9h -0%

18h e 21h -90%

21h e 00h -60%

Segunda:

00h e 3h -0%

3h e 6h -0%

6h e 9h -0%

18h e 21h -80%

21h e 00h -45%

Terça: