Carnaval 2024: começa a venda de ingressos para os desfiles de SP; veja valores e como comprar

Os amantes do carnaval estão ansiosos para voltar a cair na folia, festejar nas ruas e, inclusive, no sambódromo para prestigiar as escolas de samba de São Paulo.

Para 2024, as 14 escolas do Grupo Especial de São Paulo vão cruzar o Sambódromo do Anhembi, na zona norte, em busca do título de campeã do Carnaval 2024

Os desfiles marcam o retorno de duas das escolas mais tradicionais da cidade, Vai-Vai e Camisa Verde e Branco, à elite da folia paulistana. A festa também conta com a participação de escolas renomadas, como Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre e Rosas de Ouro.

Veja a ordem dos desfiles de carnaval

Sexta - 09/02

Camisa Verde e Branco

Barroca Zona Sul

Dragões da Real

Independente Tricolor

Acadêmicos do Tatuapé

Mancha Verde

Rosas de Ouro

Sábado - 10/2

Vai-Vai

Tom Maior

Mocidade Alegre

Gaviões da Fiel

Águia de Ouro

Império de Casa Verde

Acadêmicos do Tucuruvi

Quando ocorrem os desfiles do carnaval de São Paulo?

Os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi estão marcados para os dias 9 e 10 de fevereiro de 2024.

Venda de ingressos

Os ingressos já estão à venda, com preços variando de R$ 45 a R$ 160 para aqueles interessados em assistir às apresentações do Grupo Especial de São Paulo.

Também estão disponíveis ingressos para o Desfile das Campeãs, programado para o dia 17 de fevereiro, que contará com as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial e as duas primeiras colocadas dos Grupos de Acesso 1 e 2.

As entradas podem ser compradas através deste link. Na plataforma, é possível encontrar ingressos para cadeiras de pista, lounges e camarotes organizados pela Liga SP, a associação composta pelas três principais categorias do Carnaval de São Paulo.

Confira os preços

Sexta e Sábado

Setor A: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)

Setor B: R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira)

Setor C: R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira)

Setor D: R$ 75 (meia-entrada) e R$ 150 (inteira)

Setor E: R$ 45 (meia-entrada) e R$ 90 (inteira)

Setor G: R$ 75 (meia-entrada) e R$150 (inteira)

Setor H: R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira)

Desfile das Campeãs