Quando é o Carnaval 2024? Feriado será no meio de fevereiro; veja datas

Ainda faltam alguns meses para o Carnaval, mas quem ama o feriado já começa a contar os dias para sair nos bloquinhos de rua a acompanhar os desfiles das escolas de sambas. E no ano que vem, a folia pode vir adiantada.

Diferente dos outros anos, em 2024 o Carnaval cairá no meio do mês de fevereiro. A data ficou marcada para os dias 10, 11, 12 e 13, contando sábado, domingo, segunda e terça-feira. A quarta-feira de cinzas, data que simboliza o da folia de Carnaval e o início da Quaresma para a Igreja Católica, ficou marcada para o dia 14 de fevereiro.

Para quem já gosta de se preparar para uma possível viagem na data, é bom ter atenção: Em 2023, a cidade de São Paulo tinha expectativa de 15 milhões de pessoas para a folia, assim como nos finais de semana anterior e posterior, com mais de 500 blocos.

Em Salvador, 2023 esperava ao menos 1 milhão de turistas para o feriado, e Recife recebeu mais de 2,7 milhões de foliões. A tendência é que, em 2024, o número de turistas nas capitais seja ainda maior.

Carnaval é feriado obrigatório?

A segunda-feira e a terça-feira de carnaval não são consideradas feriados por lei federal. Portanto, a empresa pode exigir que seus empregados trabalhem normalmente nesses dias e sem que isso gere direito a compensação de horas ao trabalhador ou a receber algum valor adicional por isso.

O que acontece se o funcionário faltar sem justificativa no Carnaval?

Assim, o não comparecimento do funcionário ao trabalho, será considerado como falta injustificada e ele terá o correspondente desconto no salário e no descanso semanal remunerado.

Quarta-feira de cinzas é feriado?

No âmbito federal, ou seja, de aplicação em todo o território nacional, são considerados feriados os seguintes dias apenas: 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro.

Dessa forma, a quarta-feira de cinzas não é um feriado obrigatório.