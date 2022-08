Candidata ao governo do Piauí rebate apresentador durante debate e viraliza

Na noite de terça-feira, 16, uma das candidatas ao governo do Piauí virou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Lourdes Melo (PCO) estava no debate realizado pela TV Cidade Verde, em Teresina, quando rebateu o apresentador Joelson Giordani ao vivo e virou meme.

No início do terceiro bloco, Giordani sorteou o nome de Melo para fazer uma pergunta com tema livre a qualquer um dos nove candidatos presentes lá.

A candidata começou a falar, mas logo foi interrompida. "Ah, você quer me calar?", questionou Melo. "Você quer proteger os candidatos?"

Giordani tenta explicar que, na verdade, queria que Melo falasse para quem seria a pergunta. A partir daí, a troca entre os dois fica ainda mais inusitada: "Eu estava com uma cola ali com o nome dos candidatos. Tem candidato aí que eu não sei nem quem é", disse ela.

"Aquele candidato ali é da polícia, né?", perguntou, apontando para o coronel Diego Melo (PL). Ao lado dele, é possível ver a candidata Gessy Lima (PSC) segurando risada.

Assista ao vídeo:

Após o momento viralizar no Twitter, usuários começaram a procurar mais sobre a candidata do PCO. Um vídeo de sua campanha eleitoral, no qual Melo aparece com uma fita tapando a sua boca, também gerou comentários:

Quem é Lourdes Melo?

Natural de Pedreiras, no Maranhão, Maria de Lourdes Soares Melo mora em Teresina desde a década de 1970, onde cursou licenciatura em Educação Física. Melo é professora de Ensino Médio e já trabalhou na Prefeitura de Teresina. Hoje, com 69 anos, é aposentada do cargo.

Ao longo de sua vida, Melo participou de diversos sindicatos e congressos ligados a educação e a classe trabalhadora. O candidato a vice em sua chapa é Ronaldo Soares (PCO), garçom de 46 anos.

Quais os candidatos ao governo do Piauí?

Lourdes Melo (PCO) compete com outros nove candidatos ao governo do Piauí. São eles:

Coronel Diego Melo (PL);

Geraldo Carvalho (PSTU);

Gustavo Henrique (Patriota);

Madalena Nunes (PSOL);

Rafael Fonteles (PT);

Ravenna Castro (PMN);

Silvio Mendes (União Brasil) e

Gessy Lima (PSC).

