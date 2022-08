Entrevista, encontro com empresários e caminhada: veja agenda dos presidenciáveis nesta quarta

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão no Distrito Federal e em São Paulo nesta quarta-feira, 17, segundo dia de campanha eleitoral. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 7h20, Ciro fará uma caminhada pelo Bairro 120, em Santana de Parnaíba (SP). Estará acompanhado do ex-prefeito da cidade Elvis Cezar, candidato do PDT ao governo de São Paulo. A saída será na Rua Espacial, 520.

À tarde, Ciro gravará programa eleitoral.

Jair Bolsonaro (PL):

Às 18h30, Bolsonaro se encontrará com prefeitos no hotel Royal Tulip, em Brasília (DF).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 8h, Lula dará uma entrevista para a Rádio Super 91.7 FM, de Belo Horizonte (MG). A conversa será transmitida pela rádio e pelas redes sociais do ex-presidente.

Às 9h30, Lula se encontrará com empresários e empresárias no Novotel Jaraguá, em São Paulo (SP).

Simone Tebet (MDB):

Às 9h30, Tebet conhecerá a Creche Tia Tatá, que sobrevive de doações, no Setor de Chácaras Santa Luzia, no Distrito Federal.

Às 16h, Tebet visitará o hospital e maternidade Amparo Maternal, modelo e referência em parto humanizado, na Vila Clementino, em São Paulo (SP).

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

