'Camp Rock 3'? Filme está em produção e deve ser lançado no Disney+, diz site

Os clássicos filmes do Disney Channel estão voltando às telonas para reboots. Começou com a produção de "Sexta-Feira Muito Louca 2", os rumores sobre "Diário da Princesa 3". Agora, parece que o novo alvo é a franquia de "Camp Rock".

Segundo informações do site Boardwalk Times, a Disney+, plataforma de streaming da Disney, estaria desenvolvendo uma continuação para a saga musical. A nova produção ainda não tem muitos detalhes divulgados, mas diz a publicação que a proposta é apresentar "Camp Rock" para uma nova geração.

Também não está claro se o elenco original, que inclui Demi Lovato e os irmãos Jonas, participará do projeto. Mas os Jonas Brothers atualmente trabalham em um especial de Natal para o Disney+ — o que mantém aberta a possibilidade de uma participação.

Sucesso de público

A matéria diz ainda que Eydie Faye, roteirista da série "Fuller House: Três Ainda é Demais", foi escolhida para assinar o roteiro do novo filme. A trama, no entanto, segue mantida sob sigilo.

O primeiro "Camp Rock", lançado em 2008 diretamente para o Disney Channel, teve 8,9 milhões de espectadores na estreia. A sequência, "Camp Rock 2: The Final Jam", também teve forte desempenho — 7,9 milhões. Os dois filmes continuam entre as maiores audiências da história dos filmes originais do canal.

O primeiro longa apresenta Mitchie Torres (Demi Lovato), uma jovem que sonha em cantar no prestigiado acampamento musical. Ela consegue uma vaga com a ajuda da mãe, cozinheira do local, e acaba conhecendo Shane Gray (Joe Jonas), um astro pop em busca de inspiração.

No segundo filme, o acampamento enfrenta a concorrência do luxuoso Camp Star, levando Mitchie e seus amigos a desafiar os rivais em uma competição musical. Além de Lovato e Joe Jonas, o elenco conta também com Nick Jonas e Kevin Jonas, que interpretam Nate e Jason Gray, respectivamente, integrantes da banda fictícia Connect 3.