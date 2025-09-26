Paulistar: prefeitura lança roteiros de ônibus gratuitos para parques, museus e lazer em São Paulo

Três novas linhas de ônibus elétricos gratuitas vão começar a funcionar em São Paulo, a partir deste domingo, 28.

A iniciativa faz parte do programa Paulistar, lançado pela prefeitura no mesmo fim de semana da 100ª edição do Domingão Tarifa Zero.

Segundo a Prefeitura de SP, a circulação oferece roteiros especiais para passageiros que queiram visitar parques, museus e outros pontos turísticos da capital.

Os veículos vão operar das 8h às 19h, com intervalos de 20 minutos, e permitem integração em um ponto central da cidade, na região do Paraíso. Cada ônibus oferece ar-condicionado, wi-fi e carregador USB.

De acordo com a Prefeitura, as novas linhas foram criadas com base no sucesso do Domingão Tarifa Zero, programa que registra 70% das viagens dominicais voltadas ao lazer e conta com 97% de aprovação da população.

Confira as linhas que ficarão disponíveis

Linha Paulistar 1

Circuito Cultura: conecta o Terminal Parque D. Pedro II ao Parque da Luz, passando por locais como Museu da Língua Portuguesa, Theatro Municipal, Pinacoteca, Mercadão, Pateo do Collegio, Liberdade e Bixiga.

Linha Paulistar 2

Circuito Parques: liga o Parque da Independência ao Parque do Ibirapuera, com paradas no Parque da Aclimação, Museu de Zoologia da USP e SESC Vila Mariana.

Linha Paulistar 3

Circuito Lazer: parte do Pacaembu e chega ao Paraíso, conectando o Parque do Ibirapuera e a região da Avenida Paulista, com paradas próximas ao MASP, Casa das Rosas e Japan House.

Transporte sustentável e serviço à população

Em comunicado, o prefeito Ricardo Nunes afirmou que o lançamento das linhas Paulistar reforça a importância do transporte público gratuito para lazer e turismo.

“É uma política pública que coloca as pessoas para usufruírem dos nossos equipamentos culturais, esportivos e de lazer, além de facilitar visitas a familiares e igrejas”, disse.

Com a chegada das três novas linhas, São Paulo terá 14 ônibus extras aos domingos, mantendo as demais linhas do Domingão Tarifa Zero em operação gratuita.