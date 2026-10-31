BTS no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist deste sábado

RESUMO ＋ O BTS faz seu terceiro e último show em São Paulo neste sábado, 31 de outubro, no MorumBIS. A apresentação da ARIRANG World Tour está marcada para começar às 20h, com abertura dos portões às 16h. O repertório previsto reúne 23 músicas, incluindo duas faixas-surpresa. O público pode chegar ao estádio pela estação São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela do metrô.

O BTS faz neste sábado, 31, seu terceiro e último show em São Paulo. A apresentação da ARIRANG World Tour está marcada para começar às 20h, no MorumBIS, na Zona Sul da capital paulista. Os portões do estádio devem abrir às 16h para o público geral.

O grupo sul-coreano voltou ao Brasil após sete anos e iniciou a passagem pelo país na quarta-feira, 28. A apresentação deste sábado encerra a sequência de três shows na cidade, que também teve uma data nesta sexta-feira, 30.

Para quem vai ao estádio, uma das opções de transporte é a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. O repertório previsto para a turnê reúne 23 músicas, incluindo duas faixas-surpresa que podem mudar a cada apresentação.

Que horas começa o show do BTS neste sábado?

O show do BTS no MorumBIS está previsto para começar às 20h deste sábado, 31 de outubro. Os portões devem abrir às 16h para o público geral.

Fãs que compraram ingressos VIP têm check-in previsto para as 10h, com acesso à passagem de som incluída no pacote.

Confira os principais horários:

10h: check-in dos fãs com ingressos VIP;

check-in dos fãs com ingressos VIP; 16h: abertura dos portões para o público geral;

abertura dos portões para o público geral; 20h: início previsto do show.

Como chegar ao MorumBIS para o show do BTS?

O MorumBIS fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.

Uma das opções de transporte público é a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. De lá, o percurso até o estádio tem aproximadamente 1,5 km e costuma levar de 15 a 20 minutos a pé, em condições habituais.

Quem vem de outras regiões da cidade pode fazer integração com a Linha 4-Amarela por estações como República, Consolação e Luz, dependendo do ponto de partida.

Também estão previstos bloqueios de trânsito no entorno do estádio, que podem afetar o acesso de carros particulares e veículos por aplicativo. Por isso, vale consultar as condições de circulação e os horários do transporte público antes de sair de casa.

Qual será o setlist do BTS neste sábado?

O repertório previsto da ARIRANG World Tour reúne 23 músicas, entre faixas do álbum mais recente e sucessos da carreira do grupo. A sequência pode sofrer alterações ao longo da turnê.

Confira a possível setlist:

"Hooligan" "Aliens" "Run BTS" "They Don't Know 'Bout Us" "Like Animals" "Fake Love" "SWIM" "Merry Go Round" "2.0" "NORMAL" "Not Today" "MIC Drop" "FYA" "Burning Up (Fire)" "Body to Body" "IDOL" "Come Over" "Butter" "Dynamite" Música-surpresa 1 Música-surpresa 2 "Please" "Into the Sun"

Quais são as músicas-surpresa do BTS?

Um dos momentos aguardados pelos fãs é a escolha de duas músicas-surpresa, que aparecem depois de "Dynamite" e antes das faixas que encerram o espetáculo, "Please" e "Into the Sun".

Na primeira apresentação em São Paulo, na quarta-feira, 28, o grupo escolheu "Black Swan" e "Silver Spoon (Baepsae)". As músicas podem mudar nas apresentações seguintes.

Ainda há ingressos para o BTS em São Paulo?

Os ingressos para as três apresentações do BTS em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, estão esgotados na Ticketmaster, canal oficial de vendas.