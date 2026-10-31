BTS no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist deste sábado

Previsão do tempo indica chuva nos três dias em que o BTS se apresenta em São Paulo (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 05h00.
O BTS faz seu terceiro e último show em São Paulo neste sábado, 31 de outubro, no MorumBIS. A apresentação da ARIRANG World Tour está marcada para começar às 20h, com abertura dos portões às 16h. O repertório previsto reúne 23 músicas, incluindo duas faixas-surpresa. O público pode chegar ao estádio pela estação São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela do metrô.
O BTS faz neste sábado, 31, seu terceiro e último show em São Paulo. A apresentação da ARIRANG World Tour está marcada para começar às 20h, no MorumBIS, na Zona Sul da capital paulista. Os portões do estádio devem abrir às 16h para o público geral.
O grupo sul-coreano voltou ao Brasil após sete anos e iniciou a passagem pelo país na quarta-feira, 28. A apresentação deste sábado encerra a sequência de três shows na cidade, que também teve uma data nesta sexta-feira, 30.
Para quem vai ao estádio, uma das opções de transporte é a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. O repertório previsto para a turnê reúne 23 músicas, incluindo duas faixas-surpresa que podem mudar a cada apresentação.
O show do BTS no MorumBIS está previsto para começar às 20h deste sábado, 31 de outubro. Os portões devem abrir às 16h para o público geral.
Fãs que compraram ingressos VIP têm check-in previsto para as 10h, com acesso à passagem de som incluída no pacote.
Confira os principais horários:
O MorumBIS fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.
Uma das opções de transporte público é a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. De lá, o percurso até o estádio tem aproximadamente 1,5 km e costuma levar de 15 a 20 minutos a pé, em condições habituais.
Quem vem de outras regiões da cidade pode fazer integração com a Linha 4-Amarela por estações como República, Consolação e Luz, dependendo do ponto de partida.
Também estão previstos bloqueios de trânsito no entorno do estádio, que podem afetar o acesso de carros particulares e veículos por aplicativo. Por isso, vale consultar as condições de circulação e os horários do transporte público antes de sair de casa.
O repertório previsto da ARIRANG World Tour reúne 23 músicas, entre faixas do álbum mais recente e sucessos da carreira do grupo. A sequência pode sofrer alterações ao longo da turnê.
Confira a possível setlist:
Um dos momentos aguardados pelos fãs é a escolha de duas músicas-surpresa, que aparecem depois de "Dynamite" e antes das faixas que encerram o espetáculo, "Please" e "Into the Sun".
Na primeira apresentação em São Paulo, na quarta-feira, 28, o grupo escolheu "Black Swan" e "Silver Spoon (Baepsae)". As músicas podem mudar nas apresentações seguintes.
Os ingressos para as três apresentações do BTS em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, estão esgotados na Ticketmaster, canal oficial de vendas.