Bruna é a 3ª colocada no BBB 23; veja quem ganhou o reality

A final do BBB 23 aconteceu na noite desta terça-feira, 25, com Aline, Amanda e Bruna disputando o prêmio no valor de 2.880.000 reais. A vencedora do primeiro lugar foi Amanda, com 68,90% dos votos, seguido de Aline em segundo lugar e Bruna em terceiro. As mulheres do Quarto Deserto tiveram 16,96% e 14,14% dos votos, respectivamente.

O dia 100 do programa teve a volta dos participantes eliminados -- com exceção de MC Guimê e Sapato, eliminados por assédio, e Bruno Gaga, que desistiu -- na companhia do apresentador Tadeu Schmidt. Eles assistiram as principais “tretas” da edição e shows de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho e Lauana Prado.

Como foi o BBB 23?

O jogo deste BBB foi dividido pelos quartos: o Fundo do Mar, com jogadores como Domitila, Fred Nicácio, Sarah Aline e Cezar Black; e o Deserto, com Aline, Amanda, Bruna, Larissa, Fred Desimpedidos, Cara de Sapato e mais. As "desérticas" conseguiram chegar no Top 4 com um grupo de fãs empenhados, que se uniram em mutirões para garantir a saída dos inimigos marítimos em todos os paredões da reta final do programa.

A saída de Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface refletiram na audiência, que caiu consideravelmente nas últimas semanas. Mas, no geral, o BBB 23 foi marcado por uma baixa audiência e pouco engajamento nas votações.

Segundo a Globo, a média de audiência do programa na TV aberta foi de 19 pontos -- uma queda considerável em comparação com a edição anterior, que obteve 22 pontos na semana da final. A diferença também foi observada no último Paredão da edição, que eliminou Larissa: foram 22 milhões de votos para tirá-la do Top 3, ante 278 milhões para tirar Eliezer em 2022.

Quem é Bruna Griphao?

Bruna Grigoriadis Orphao, ou Bruna Griphao, é uma atriz e cantora de 24 anos que entrou no BBB no grupo "Camarote". Estreou na TV Record com "Bela, A Feia" com apenas 10 anos de idade e logo depois foi para a Globo, onde fez novelas como "Avenida Brasil", "Orgulho e Paixão" e "Nos Tempos do Imperador".

No BBB 23, Bruna ficou marcada por sua intensidade dentro e fora do jogo. Ela protagonizou boa parte das brigas da edição e virou meme pela boca suja e vício em cigarro. Sua maior aliada no jogo foi Larissa, assim como MC Guimê e Fred Desimpedidos. Ela também sempre deixou claro com quem o jogo "não se misturava": Key Alves, Fred Nicácio e Domitila Barros.

A atriz da Globo chegou na metade do reality sem receber sequer um voto e surpreendeu em todos os paredões que participou. As enquetes online indicaram a saída de Bruna Griphao três vezes: contra Gabriel Santana, Sarah Aline e Larissa, mas foram eles os eliminados no lugar da loira.

Bruna Griphao ficou em 3° lugar no BBB 23 com 14,14% dos votos. Ela ganhou 150 mil reais.

De onde é Bruna Griphao?

Bruna Griphao é do Rio de Janeiro. Sua família tem origem grega.

Qual a idade de Bruna Griphao?

Bruna Griphao tem 24 anos de idade.

Momentos marcantes de Bruna Griphao no BBB23

Ao longo dos 100 dias de jogo, Bruna foi líder quatro vezes; brigou com Key Alves, Fred Nicácio, Ricardo Alface e Cezar Black; beijou Gabriel Fop e Gabriel Santana e teve momentos de protagonismo em diversos momentos da edição. Segundo apuração do Estadão, ela foi quem mais apareceu ao longo dos primeiros 90 episódios: foram 3h29min na tela da Globo. Em segundo lugar, ficou Amanda com 3h7min. Relembre a trajetória de Bruna no BBB:

Relação com Fop

Logo nos primeiros dias do jogo, Bruna começou a ficar com Gabriel Fop, mas a relação tomou um rumo errado. Após algumas falas agressivas de Fop, como "vou te dar uma cotovelada na cara", Tadeu Schmidt teve de falar sobre relacionamentos tóxicos no programa e pedir para o casal se afastar. O jogador foi eliminado na segunda semana do jogo;

"Jogo duplo" com Cristian e Paula

Após a saída de Fop, Bruna se aproximou de Cristian e Paula do Fundo do Mar e passou a dividir e receber informações com os dois integrantes. O jogo duplo acabou sendo exposto e culminou na eliminação dos dois amigos marítimos. Bruna, por sorte, saiu ilesa e sem fama de fofoqueira dentro da casa.

Cristian contando para Bruna e Paula o que Fred Nicácio ouviu que Amanda e Sapato estavam falando quando Bruna chegou e mudaram de assunto 🔥 #BBB23 pic.twitter.com/wbpaFykwFJ — 𝒃𝒆𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 (@xxbeaw) February 12, 2023

Amizades do Deserto

Bruna foi fiel ao Quarto Deserto desde o primeiro dia e sempre teve Larissa como sua parceira de jogo. Ela também se aliou aos outros desérticos, como MC Guimê, Fred Desimpedidos, Cara de Sapato, Amanda e Aline. Em um momento, Gabriel Santana do Fundo do Mar quis ficar com Bruna, mas a relação foi somente platônica.

Tretas

Bruna protagonizou algumas brigas ao longo da edição: Fred Nicácio, pelo seu desentendimento com Amanda e Sapato; Ricardo Alface, por ele ter saído do Quarto Deserto; e Cezar Black, por acusar Larissa de ter informações especiais por ter voltado ao jogo na dinâmica de repescagem. Bruna também teve uma discussão importante com Sarah Aline por alianças no jogo durante o Jogo da Discórdia.

Seu desentendimento com Domitila Barros também rendeu durante os cem dias de casa. A atriz da Globo não concordava com o jeito de Domitila e vice-versa. As duas tentaram se resolver mais de uma vez, mas a amizade dentro e fora do jogo nunca se desenvolveu.

Histórico de Bruna no BBB 23

Líder: 4 vezes

4 vezes Paredão: 4 vezes

4 vezes Imune: 2 vezes

2 vezes Anjo: nenhuma

nenhuma Monstro: 2 vezes

2 vezes Vip: 6 vezes

6 vezes Xepa: 11 vezes

Bruna vai continuar a carreira de atriz?

Não se sabe ainda ao certo o que Bruna planeja fazer com sua carreira após o BBB, mas a atriz já tem contrato com a Globo, o que pode indicar novos papeis em novelas e participações nos programas da emissora. A carioca também lançou uma música durante o confinamento, "Bandida", então é provável que novos singles e até possivelmente um álbum saiam em 2023. Tudo depende da recepção do público -- ano passado, por exemplo, Arthur Aguiar venceu o programa, mas foi ostracizado das campanhas publicitárias por ter um grande nível de rejeição.