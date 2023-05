Aline é a 2ª colocada no BBB 23; veja quem ganhou o reality

A final do BBB 23 aconteceu na noite desta terça-feira, 25, com Aline, Amanda e Bruna disputando o prêmio no valor de 2.880.000 reais. A vencedora do primeiro lugar foi Amanda, com 68,90% dos votos, seguido de Aline em segundo lugar e Bruna em terceiro. As mulheres do Quarto Deserto tiveram 16,96% e 14,14% dos votos, respectivamente.

O dia 100 do programa teve a volta dos participantes eliminados -- com exceção de MC Guimê e Sapato, eliminados por assédio, e Bruno Gaga, que desistiu -- na companhia do apresentador Tadeu Schmidt. Eles assistiram as principais “tretas” da edição e shows de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho e Lauana Prado.

O jogo deste BBB foi dividido pelos quartos: o Fundo do Mar, com jogadores como Domitila, Fred Nicácio, Sarah Aline e Cezar Black; e o Deserto, com Aline, Amanda, Bruna, Larissa, Fred Desimpedidos, Cara de Sapato e mais. As "desérticas" conseguiram chegar no Top 4 com um grupo de fãs empenhados, que se uniram em mutirões para garantir a saída dos inimigos marítimos em todos os paredões na reta final do programa.

A saída de Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface refletiram na audiência, que caiu consideravelmente nas últimas semanas. Mas, no geral, o BBB 23 foi marcado por uma baixa audiência e pouco engajamento nas votações.

Segundo a Globo, a média de audiência do programa na TV aberta foi de 19 pontos -- uma queda considerável em comparação com a edição anterior, que obteve 22 pontos na semana da final. A diferença também foi observada no último Paredão da edição, que eliminou Larissa: foram 22 milhões de votos para tirá-la do Top 3, ante 278 milhões para tirar Eliezer em 2022.

Quem é Aline Wirley?

Aline Wirley da Silva é uma atriz e cantora paulista conhecida pelos seus anos na girlband Rouge, do hit "Ragatanga". Entrou no grupo em 2002 com Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade após participarem do programa de competição de música "Popstars". Entre 2008 e 2020, fez diversas peças de teatro e lançou dois álbuns, "Saudades do Samba" e "Indômita".

Casada com Igor Rickli desde 2015, Aline é mãe de Antônio, um menino de 8 anos de idade. O marido da cantora teve de prestar queixas à polícia na última semana. O filho vem recebendo ameaças nas redes sociais durante a estadia de Wirley no reality.

Aline Wirley ficou em 3° lugar no BBB 23, com 16,96% dos votos. Ela ganhou 50 mil reais.

De onde é Aline Wirley?

Aline Wirley é de São Paulo.

Qual a idade de Aline Wirley?

Ela tem 41 anos de idade.

Momentos marcantes de Aline Wirley no BBB23

No BBB, Aline entrou pelo grupo "Camarote" e rapidamente adotou o apelido de "mami" (como mãe) na casa. Aliada da maioria e "desértica" desde o primeiro dia, permaneceu boa parte do jogo sem ir para o Paredão e não arrumou muitas brigas. Ficou com fama de "planta" dentro e fora da casa, mas também se destacou em algumas conversas com jogadores como Sarah Aline e Fred Nicácio. Relembre a trajetória de Aline no BBB:

Primeiro Anjo

Aline ganhou a primeira Prova do Anjo da temporada e teve de se posicionar logo de cara: quem ela botaria no castigo do Monstro? Surpreendendo, ela indicou Fred Nicácio, uma das poucas pessoas que ela conhecia "de lá de fora" e, portanto, declarando logo de cara que não queria jogar com o colega. Fred não gostou da recepção e a relação dos dois sofreu bastante a partir daí.

"After dos crias"

Moradora do Deserto, Aline não gostou das noites com o "after dos crias". A festa depois da festa oficial do BBB tinha espuma de barbear, gritaria e brincadeiras que irritaram a "mami" depois de alguns dias. Ela ativou o "modo mami" e deu bronca nos colegas de quarto.

Após o after dos crias terminar em guerra de espuma, Aline ficou um pouco chateada com o passar do ponto da galera. "A gente entrou, estávamos todos felizes, inclusive vocês dois que estavam acordados. Mas aí começaram a passar." pic.twitter.com/jJUdi6BHRC — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) February 16, 2023

Provas de resistência

Aline Wirley foi a rainha das provas de resistência do BBB. Ficou em segundo lugar na primeira, perdendo para Cezar Black depois de mais de 15 horas de prova. A única liderança que ela ganhou no programa foi na segunda prova, depois de ficar mais de 17 horas em pé.

Sarah Aline

A camarote Aline teve uma forte conexão com Sarah Aline, a pipoca do Fundo do Mar. Em um momento marcante da edição, as duas conversaram sobre o racismo velado que poderia estar ocorrendo dentro da casa e se emocionaram juntas.

Na época, Domitila, Fred e Cezar Black -- três pessoas pretas -- eram os alvos dos aliados de Aline semanalmente. "Estou com uma sensação de que... dentro da constelação que eu tô, com pessoas brancas, talvez de alguma maneira eu não esteja vendo coisas que eu precise ver", disse Aline na época.

🚨DE ARREPIAR: A Aline se dando conta do racismo estrutural na casa só pelo olhar com a Sarah. Aos poucas a ficha vai caindo e Aline desaba chorando! #BBB23 pic.twitter.com/Hw9DPSJ4S6 — Will Lins (@will_lins) March 21, 2023

Fred Nicácio

Aline e Fred se desentenderam logo após a volta do participante pela dinâmica de repescagem. Ele chamou ela de "omissa" durante um Jogo da Discórdia, fazendo referência aos supostos casos de racismo velado dentro da casa, e disse que ela estava fazendo um "papelão".

Como mulher negra, Aline se irritou com a fala do jogador e ficou questionando seu posicionamento no jogo, mas a conversa não se desenvolveu. Em outro Jogo da Discórdia, a cantora viralizou ao alertá-lo: "Não me subestime!".

"POR QUE VOCÊ SE LAMENTA POR MIM??? PQ????" (Aline)

"Quer mesmo que eu fale?" (Fredão)

"NÃO ME SUBESTIME!!!!!!!!!" (Aline)

"GENTE... Mas cê tá brava??????" (Fred) #BBB23 pic.twitter.com/m3hTL8nvfZ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 11, 2023

Histórico de Aline no BBB 23

Líder: 1 vez

1 vez Paredão: 4 vezes

4 vezes Imune: 2 vezes

2 vezes Anjo: 1 vez

1 vez Monstro: 2 vezes

2 vezes Vip: 6 vezes

6 vezes Xepa: 12 vezes

O que Aline vai fazer após o reality?

Aline Wirley deve continuar com seus projetos como cantora. Durante o confinamento, ela lançou uma nova música com o marido, Igor Rickli, chamada "A Gente Ecoa".