Bruce Willis decide se aposentar após descobrir doença incomum

O ator de Hollywood Bruce Willis anunciou nesta quarta-feira, 30, que vai se afastar da carreira de ator após ter sido diagnosticado com afasia, uma doença que leva à perda da capacidade cognitiva de entender ou expressar a fala. As informações foram divulgadas pela família do ator em um comunicado postado nas redes sociais.

“Para os incríveis apoiadores de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas”, afirmou o comunicado. “Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele.”

O ator, de 67 anos, é conhecido por interpretar John McClane na franquia Duro de Matar. Antes do filme de 1988, que fez de Bruce uma estrela de cinema, o ator era mais conhecido por sua carreira como comediante na TV, na série Moonlighting.

Bruce tem alguns projetos no cinema que já foram concluídos recentemente, além de alguns que ainda estavam em andamento e não foram lançados ainda, como é o caso de Paradise City, que conta com a participação de John Travolta.

“Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos por seu amor, compaixão e apoio contínuos. Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queríamos trazer seus fãs porque sabemos quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele. Como Bruce sempre diz, 'Viva' e juntos planejamos fazer exatamente isso. Com amor, Emma, ​​Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn.”