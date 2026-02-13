Brasileira que atuou em 'Bridgerton' lança curta com ator de 'Bacurau'

A atriz e cineasta brasileira Carolina Belarmino, conhecida por participar de papéis de apoio em Bridgerton, dá um passo importante em sua carreira com o lançamento de seu novo curta-metragem, DOMA, dirigido pelo cineasta britano-nigeriano Alex Igbanoi.

O projeto vai ganhar uma sessão especial no Cine Belas Artes, em São Paulo, no dia 28 de fevereiro, reunindo público e crítica em torno da apresentação da obra.

Sobre o que é 'Doma'?

O curta conta a história de Mariana, uma jovem que precisa vender sua égua Doma para pagar as despesas médicas do pai à beira da morte. O curta traz no elenco um ator que ganhou destaque no cinema nacional com o filme Bacurau, Wilson Rabelo, além de Vanderlei Bernardino (Mussum, o Filmis) e Andrea Capelli.

As gravações foram realizadas em São José do Rio Preto, cidade de Carolina, e Bálsamo, no interior de São Paulo, em meados de julho de 2025.

"Eu queria algo original, que me diferenciasse das demais histórias contadas por aqui e quis usar minha brasilidade como principal força. Me perguntei o que eu poderia oferecer que quase ninguém por aqui poderia: rodeio e a história do campo brasileiro." explicou a atriz à Rolling Stone.

"Quando estrangeiros ouvem falar de Brasil, logo pensam em Carnaval, futebol e Amazônia. E se eu pudesse mostrar um lado que eles ainda não viram e que faz parte do meu dia a dia e história no Brasil? Foi daí que surgiu a ideia para o filme."