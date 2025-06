Boneca Labubu de 'tamanho humano' é vendida por valor astronômico em leilão

Uma boneca de Labubu em tamanho humano foi vendida por 1,08 milhão de yuans (aproximadamente US$ 150 mil) em um leilão realizado nesta terça-feira, 10. A venda estabeleceu um novo recorde para o brinquedo "blind box", que deixa de ser apenas uma 'febre' e se torna um item colecionável.

O evento, promovido pela casa de leilões de Pequim, Yongle International Auction, tradicionalmente especializada em arte moderna e joias, foi o primeiro leilão dedicado a Labubu, informo o jornal The Independent.

As figuras dos monstros dentuços, vendidas principalmente pela empresa chinesa de brinquedos Pop Mart, têm estado no centro de um frenesi global desde 2024.

O leilão, que contou com a participação de cerca de 200 pessoas, ofereceu 48 lotes e teve mais de mil licitantes que participaram por meio do aplicativo móvel da Yongle.

Os itens tiveram seu preço inicial fixado em zero, e o evento arrecadou um total de 3,73 milhões de yuans (US$ 518,3 mil) .

O item que obteve o maior valor foi uma figura de Labubu verde-menta, com 131 cm de altura e a única disponível no mundo. Ela recebeu diversos lances, sendo vendida por 1,08 milhão de yuans (US$ 150 mil) .

Além disso, um conjunto de três esculturas de Labubu, com aproximadamente 40 cm de altura e feitas de PVC, foi arrematado por 510 mil yuans (US$ 70 mil). O conjunto, da série Três Labubu Sábios, teve tiragem limitada a 120 unidades em 2017. Uma das peças dessa série foi vendida por US$ 25,6 mil no leilão mais recente da Sotheby's em Hong Kong.

Como a Labubu se tornou um fenômeno global?

Labubu foi criada há uma década pelo artista e ilustrador de Hong Kong Kasing Lung. Em 2019, Lung concordou em vender os direitos de comercialização para a Pop Mart, empresa chinesa de brinquedos especializada em bonecos colecionáveis, que frequentemente os vende em "caixas surpresa".

O conceito de "caixas surpresa" permite que os compradores não saibam exatamente qual design receberão até abrir a embalagem. O preço inicial das caixas surpresa de Labubu nas lojas da Pop Mart é de cerca de US$ 6.

A popularidade da personagem cresceu consideravelmente após Lisa, do grupo de música pop coreano Blackpink, ser vista com uma Labubu e elogiar o brinquedo em entrevistas e postagens nas redes sociais. Outras celebridades também seguiram o exemplo.

Em maio, o astro do futebol britânico David Beckham compartilhou em sua conta no Instagram uma foto de sua Labubu presa a uma sacola.

Uma das licitantes do leilão, identificada apenas como Du e proprietária de um restaurante, contou que inicialmente planejava gastar no máximo 20 mil yuans, mas acabou saindo do evento sem realizar nenhuma compra devido aos preços elevados.

"Meu filho adora, então sempre que a Labubu lança um novo produto, compramos um ou dois itens. É difícil explicar sua popularidade, mas deve ter comovido esta geração", explicou Du.