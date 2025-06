Pop Mart e a fórmula para gerar R$ 2,3 bilhões com a febre Labubu

A personagem Labubu, da linha The Monsters da chinesa Pop Mart, passou de uma criação de nicho para um verdadeiro fenômeno global, surpreendendo a indústria de brinquedos e redes sociais. Com seu design "feio-fofo", inspirado no folclore nórdico, Labubu rapidamente se tornou um item de desejo entre colecionadores, sendo a estrela das "blind boxes" (caixas-surpresa) da marca, um modelo que já transformou a Pop Mart em um império de 42 bilhões de dólares.

Criada em 2015 pelo ilustrador Kasing Lung, a Labubu tem o visual inusitado de orelhas pontudas, dentes afiados e uma expressão travessa, que mistura elementos fofos e assustadores. A popularidade do boneco decolou em 2024, quando a cantora Lisa, do Blackpink, compartilhou nas redes sociais uma imagem sua com a boneca, e o resto foi história. O apelo viral foi imediato, e a personagem logo se consolidou como acessório de moda, além de brinquedo.

O império por trás de tudo

A história da Pop Mart começa em 2010, quando Wang Ning, então com 22 anos, fundou a empresa em Pequim. Inicialmente, a Pop Mart era uma loja de variedades localizada no centro tecnológico de Zhongguancun. No entanto, o início não foi fácil. Wang enfrentou dificuldades com o gerenciamento de inventário, contratação de pessoal e a prestação de um bom atendimento ao cliente. Porém, sua visão para o futuro foi sendo moldada enquanto ele observava as lojas de varejo de Hong Kong, que vendiam produtos da moda e em alta demanda.

Em 2015, Wang teve uma ideia transformadora: mudar o foco da loja para brinquedos colecionáveis de design. Ele percebeu que a crescente demanda por itens colecionáveis entre os jovens poderia ser a chave para o sucesso da empresa. Esse movimento, aliado a um foco em produtos exclusivos, foi um divisor de águas para a Pop Mart. O grande marco aconteceu em 2016, quando a Pop Mart lançou o conceito das "blind boxes", uma caixa surpresa contendo brinquedos colecionáveis, que rapidamente conquistou um público fiel.

Em 2024, a Pop Mart viu um aumento de 204% no lucro, com um crescimento de 107% nas vendas, impulsionado principalmente por Labubu e outras linhas como Molly e Skullpanda. A empresa, com um valor de mercado de 42 bilhões de dólares, já é considerada uma das líderes no segmento de brinquedos colecionáveis, e suas ações subiram mais de 360% desde o ano passado.

A fórmula Labubu

Dentro do portfólio da Pop Mart, a Labubu se destaca como a maior estrela. Em 2024, apenas as vendas da linha Labubu geraram mais de 3 bilhões de yuan, representando 23% da receita total da Pop Mart.

O grande segredo do sucesso da Pop Mart reside no modelo das caixas-surpresa.

O consumidor compra um produto sem saber qual versão do brinquedo vai receber, criando um ciclo de compra vicioso, onde os fãs se tornam colecionadores compulsivos, sempre em busca da edição rara. Esse formato cria uma escassez artificial, fazendo com que os colecionadores busquem constantemente completar suas coleções, o que, por sua vez, estimula mais compras.

Além de conquistar as prateleiras de lojas físicas e virtuais, a Labubu ganhou uma grande base de fãs nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde vídeos de unboxing e customização da boneca são assistidos por milhares de consumidores em potencial.

A expansão internacional da Pop Mart é uma parte essencial de sua estratégia de crescimento. A empresa tem se expandido agressivamente para mercados como os Estados Unidos, Europa e Sudeste Asiático, com lojas próprias e uma rede de máquinas de venda automática chamadas "roboshops". Essa expansão foi essencial para a marca conquistar uma fatia significativa do mercado global de brinquedos colecionáveis, ao mesmo tempo que mantinha sua presença dominante na China.

Além da Labubu: 'Lafufu' ganha espaço como alternativa mais barata