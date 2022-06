Blonde: Netflix divulga primeiro trailer de filme sobre Marilyn Monroe

A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 17, o primeiro trailer do filme "Blonde", uma cinebiografia mesclada com ficção que conta a história do ícone pop Marilyn Monroe.

O filme dirigido por Andrew Dominik é baseado no best-seller homônimo de Joyce Carol Oates. A atriz escolhida para interpretar Monroe foi a cubana Ana de Armas, que surpreendeu pela semelhança com Monroe.

O elenco ainda traz Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel e Evan Williams.

"O filme corajosamente reimagina a vida de um dos ícones mais duradouros de Hollywood, Marilyn Monroe. De sua infância volátil como Norma Jeane, através de sua ascensão ao estrelato e envolvimentos românticos, 'Blonde' borra as linhas de fato e ficção para explorar a crescente divisão entre seu eu público e privado.", diz a sinopse oficial.

A estreia está marcada para 23 de setembro. Assista:

