Kim Kardashian não danificou vestido de Marilyn Monroe, diz museu

Após ser criticada por supostamente ter danificado o vestido que usou no Met Gala, a socialite Kim Kardashian foi "inocentada" pelo museu que a emprestou a peça icônica de Marilyn Monroe.

O vestido que Monroe usou durante sua performance "Feliz Aniversário, Sr. Presidente", para John F. Kennedy, tem 60 anos e é avaliado em 10 milhões de dólares.

A peça estava guardada há décadas no museu Ripley’s Believe It or Not!, que fica em Nova York, até ser emprestada à Kim em maio desse ano.

Com o modelo original, Kim realizou uma sessão de fotos antes do Met Gala, e depois atravessou o famoso tapete vermelho. Dentro do evento, no entanto, a artista utilizou uma réplica do vestido.

Ainda assim, Kim foi alvo de críticas na internet, sendo acusada de danificar o vestido e não respeitar a simbologia histórica que a peça usada por Monroe carrega.

Em comunicado, o museu Ripley’s Believe It or Not! afirmou que "Kim Kardashian usando o vestido 'Feliz Aniversário' foi muito contestada, mas o fato é que ela não danificou a peça no curto período de tempo em que foi usada no Met Gala"

"Dos primeiros degraus das escadas do Metropolitan, onde Kim colocou o vestido, até o topo, onde ela o devolveu, a roupa estava exatamente nas mesmas condições do começo", reafirma o comunicado.

Uma foto que compara o antes e depois do Met Gala foi o motivo das críticas, porque aparentemente o zíper das costas foi "alargado" depois que Kim usou a peça.

Mas de acordo com o museu, um relatório de 2017 já apontava que "várias costuras são puxadas e desgastadas" na parte de trás do vestido.

No comunicado, o Ripley’s Believe It or Not! ainda agradeceu Kim por ter dado notoriedade ao vestido e a Marilyn Monroe. “Não importa de que lado do debate você esteja, a importância histórica do vestido não foi negada, mas sim destacada. Um grupo inteiramente novo de jovens foi apresentado ao legado de Marilyn Monroe.”

