'Hollywood' coreana? Nova cidade deve atrair fãs de K-Pop e K-Dramas

A Coreia do Sul, conhecida mundialmente pelo sucesso de fenômenos como BTS, Round 6 e Blackpink, está dando um passo audacioso para consolidar ainda mais sua influência no cenário global de entretenimento. O governo sul-coreano anunciou planos de construir um gigantesco complexo de produção cultural, que promete ser uma resposta à famosa Hollywood, nos Estados Unidos. As informações são da Bloomberg.

Com previsão de conclusão para 2035, a nova cidade de entretenimento ocupará uma área de 3,3 quilômetros quadrados e incluirá escolas especializadas em produção audiovisual e musical, além de estúdios de conteúdo. Um dos principais atrativos serão réplicas em escala real de palácios da Dinastia Joseon, que servirão como cenários para produções cinematográficas e televisivas, além de serem um ponto de atração turística.

O governo sul-coreano está comprometido em atrair turistas, principalmente do Japão e da China, e aumentar a visibilidade internacional de seus produtos culturais. O plano é atrair cerca de 30 milhões de visitantes internacionais por ano nos próximos anos. Para isso, o país também facilitará o acesso de turistas estrangeiros, inclusive com a flexibilização de vistos para algumas nações asiáticas e ocidentais.

O impacto econômico do entretenimento sul-coreano

O setor de entretenimento sul-coreano gerou cerca de 151 trilhões de won (equivalente a R$ 857 bilhões) em 2023, com exportações de música, dramas e jogos digitais. Esse valor destaca o impacto global da chamada Hallyu, ou “onda coreana”, que impulsionou o país a criar este novo centro de produção para fomentar ainda mais o crescimento do setor.

Com essa nova iniciativa, a Coreia do Sul pretende manter seu status como uma das maiores potências culturais da Ásia e, ao mesmo tempo, aumentar o fluxo de turistas internacionais. O governo já anunciou a criação de um fundo de 100 bilhões de won (R$ 567 milhões) para apoiar a produção cultural, em parceria com investidores estrangeiros, e planeja um grande festival cultural em 2024 para promover a Hallyu.

A escolha da localização da cidade ainda está em discussão, mas o projeto já desperta grande interesse de empresas do setor de telecomunicações, internet e serviços financeiros, que prometem colaborar com o desenvolvimento do empreendimento.