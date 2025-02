Agenda cultural em São Paulo: shows, peças de teatro e exposições para o fim de semana

Neste final de semana, São Paulo recebe uma variedade de atrações culturais imperdíveis. Ney Matogrosso traz sua turnê Bloco na Rua ao Espaço Unimed com clássicos de sua carreira. No Teatro Bravos, Brilho Eterno, estrelado por Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller, reflete sobre amor e sofrimento com inspiração no filme homônimo. Confira.

Shows

Ney Matogrosso

Após uma trajetória de sucesso desde sua estreia no Rio de Janeiro, a turnê Bloco na Rua, de Ney Matogrosso chega ao Espaço Unimed no dia 7 de fevereiro. Com plateias lotadas no Brasil e no exterior, Ney continua encantando o público com sua performance aos 83 anos.

A turnê, que foi temporariamente interrompida pela pandemia, retorna com força total, trazendo canções que misturam sucessos já gravados e obras de outros artistas. O repertório inclui clássicos como "Eu quero é botar meu bloco na rua" (Sergio Sampaio), A Maçã (Raul Seixas), Jardins da Babilônia (Rita Lee / Lee Marcucci) e "Sangue Latino" (Paulo Mendonça / João Ricardo), do lendário álbum dos Secos e Molhados.

Serviço: Ney Matogrosso Bloco na Rua. Espaço Unimed. Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo. Abertura 20h, início do show 22h. Ingressos a partir de 130 reais.

Teatro

Brilho Eterno

O papel cada vez mais essencial das relações humanas, sobretudo no mundo pós-pandemia, reflete-se em Brilho Eterno, montagem que traz ao palco nos papéis principais os atores Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller. Inspirado no longa Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, a peça questiona, de maneira lúdica e por muitas vezes cômica, o quanto as pessoas se mostram dispostas a viver situações de sofrimento por amor durante a vida.

Serviço: Brilho Eterno. Teatro Bravos. Rua Coropé, 88 – Pinheiros. Até 23 de fevereiro. Sextas (21h), Sábados (17h e 21h) e Domingos (18h). Classificação: 12 anos. Duração: 70 minutos. Ingressos a partir de 25 reais.

Ezra Collective

O Ezra Collective, quinteto londrino de jazz, ganhou o Mercury Prize 2023 com Where I’m Meant to Be. Em turnê pela Europa, a banda se apresenta no Brasil pela primeira vez em 8 de fevereiro no Cine Joia, em São Paulo.

Serviço: Cine Joia. Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade – São Paulo. Abertura da casa: 20h. Ingressos: Pista: meia 145 reais e inteira 290 reais.

Exposições

Casa Triângulo

A Casa Triângulo apresenta a exposição coletiva Meu quintal é maior que o mundo, com curadoria de Priscyla Gomes. A mostra reúne obras de 23 artistas brasileiros de diferentes gerações, explorando o conceito do quintal como um espaço de conexão entre o doméstico e o universal, e é inspirada no poema O Apanhador de Desperdícios, do consagrado poeta mato-grossense Manoel de Barros.

A exposição apresenta obras em diversas mídias, incluindo pinturas, esculturas, instalações e fotografias, que exploram as diferentes interpretações do quintal como um espaço de conexão e transformação. Entre os artistas participantes estão nomes consagrados e emergentes: Albano Afonso, Sandra Cinto, Eduardo Berliner, Vânia Mignone, Lucas Simões, Mauro Restiffe, Zé Carlos Garcia, Amori, Ana Paula Sirino, Andy Vilela, David Almeira, Diego Mouro, Fernanda Galvão, Heitor Dos Prazeres, Leticia Lopes, Luiza Gottschalk, Marina Hachem, Mauricio Adinolfi, Mauricio Parra, Paula Scavazzini, Rafa Chavez, Yohana Oizumi, e Zé Tepedino.

Serviço: Meu quintal é maior que o mundo. Curadoria: Priscyla Gomes. Até 22 de março das 14h às 18h. Casa Triângulo. Rua Estados Unidos, 1324, Jardins – São Paulo. Horários: Segunda a sexta, das 10h às 19h. Sábado, das 10h às 17h

Gomide&Co

A exposição Água (verde), do renomado artista espanhol Antonio Ballester Moreno, que teve início em novembro de 2024 na galeria Gomide&Co, foi prorrogada até 22 de fevereiro de 2025.

Esta é a primeira mostra individual do artista no Brasil e a segunda vez que suas obras são exibidas no país, após sua participação na 33ª Bienal de São Paulo: Afinidades Afetivas (2018), onde atuou tanto como artista quanto como membro da equipe curatorial, sob a curadoria geral de Gabriel Pérez-Barreiro. A curadoria e o texto crítico da exposição são assinados pela curadora e crítica de arte Taisa Palhares.

O título da mostra remete à origem da vida na Terra, há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, quando a interação entre água e luz, sob condições atmosféricas específicas, deu origem às primeiras algas verdes, consideradas o primeiro organismo vivo do planeta. Em Água (verde), Ballester Moreno explora a noção de paisagem como um sistema interconectado, onde todos os elementos mantêm uma relação intrínseca.

A mostra apresenta um conjunto inédito de telas em grandes dimensões produzidas em acrílica sobre juta e que funcionam como um cenário integrado.

Serviço: Água (verde), individual de Antonio Ballester Moreno. Avenida Paulista, 2644 - São Paulo. Até 22 de fevereiro de 2025. Horários de visitação: segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, sábado das 11h às 17h. Entrada gratuita