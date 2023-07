PLAY: Com Black Mirror, Netflix se satiriza e, novamente, acerta

Por Danilo Vicente*

Chegou à Netflix a sexta temporada de Black Mirror, para muitos a melhor série de todos os tempos (está entre as minhas preferidas). São apenas cinco episódios, e uma curiosidade: a empresa de streaming resolveu fazer graça de si mesma, especialmente no primeiro episódio, o já famoso Joan Is Awful (ou Joan É Péssima, em português).

O capítulo conta a história de Joan, uma mulher que determinado dia descobre que sua vida virou uma série da Streamberry – plataforma global de streaming igualzinha à Netflix. Pelo título da série, percebe-se que é pouco elogiosa a Joan, claro.

A vítima nota estar sem saída porque concordou com todos os termos e condições do contrato proposto pela empresa no momento em que assinou o serviço de streaming.

É genial.

A sátira não ficou apenas no episódio da série. A Netflix criou um site para a Streamberry. E de lá é possível acessar uma página para ter o seu “Fulano É Péssimo”, com possibilidade de download de um cartaz personalizado.

Ah, para ter seu cartaz o internauta precisa assinar um contrato dizendo que a Netflix pode usar sua imagem, como o que Joan assinou no episódio.

Genial, de novo.

A Netflix acerta, mais uma vez, com Black Mirror. Agora, apontando o dedo para ela mesma, com uma forma inteligente.

*Danilo Vicente é sócio-diretor da Loures Comunicação

