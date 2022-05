Bill Gates é diagnosticado com covid-19

O bilionário Bill Gates está com covid-19. O fundador da Microsoft fez o anúncio via Twitter na noite desta terça-feira, 10.

"Eu testei positivo para Covid. Estou com sintomas leves e seguindo o conselho de especialistas de isolar até ficar saudável de novo", escreveu.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022