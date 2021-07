Após divórcio, Bill poderá retirar Melinda do comando da Fundação Gates

Bill Gates e Melinda French Gates às vezes referiram-se à fundação que estabeleceram juntos como seu "quarto filho". Se nos próximos dois anos eles não conseguirem encontrar uma maneira de trabalhar juntos após o divórcio, Bill Gates poderá retirar a ex-mulher do comando e terá a custódia total do empreendimento.

Essa foi uma das lições mais importantes de uma série de anúncios sobre o futuro da maior fundação de caridade do mundo feita na quarta-feira por seu presidente-executivo, Mark Suzman, ofuscando uma injeção de mais US$ 15 bilhões em recursos que serão somados aos US$ 50 bilhões anteriormente acumulado em seu patrimônio ao longo de duas décadas.

“Eles concordaram que, se depois de dois anos, qualquer um deles decidir que não podem continuar a trabalhar juntos, Melinda irá renunciar como co-presidente e curadora”, disse Suzman em uma mensagem aos funcionários da fundação na quarta-feira.

Se isso acontecer, acrescentou ele, Melinda "receberá recursos pessoais de Bill para seu trabalho filantrópico" separados da doação da fundação.

O dinheiro em jogo ressalta a estranha mistura de significado público — em saúde global, redução da pobreza e igualdade de gênero, entre outras áreas importantes — e assuntos privados que acompanham qualquer movimento feito pelo casal, mesmo após o anúncio de sua separação.

A fundação planeja adicionar outros curadores fora de seu círculo íntimo, um passo em direção a uma melhor governança que os especialistas em filantropia preconizam há anos.

Quando anunciaram seu divórcio em maio, Bill e Melinda observaram a importância do trabalho feito pela fundação que construíram juntos e disseram que "continuam a acreditar nessa missão".

No anúncio desta quarta-feira, cada um reforçou esses sentimentos.

“Esses novos recursos e a evolução da governança da fundação sustentarão essa missão ambiciosa e trabalho vital nos próximos anos”, disse Gates em um comunicado.

Melinda, por sua vez, enfatizou a importância de expandir o conselho.

“Essas mudanças de governança trazem perspectivas e experiências mais diversas para a liderança da fundação. Acredito profundamente na missão da fundação e permaneço totalmente comprometido como co-presidente de seu trabalho”, disse em seu comunicado.

Imediatamente após o anúncio do divórcio, não ficou claro como eles compartilhariam o controle da instituição. O anúncio desta quarta-feira indicou que, se eles não conseguem resolver suas diferenças, é Gates, o co-fundador da Microsoft, que manterá o controle, já que essencialmente paga para tirar sua ex-mulher da fundação.

Suzman acrescentou que não sabia qual o montante que ela receberia se chegasse a esse ponto. Mas qualquer pagamento provavelmente seria significativo.

Registros públicos mostram que bilhões de dólares em ações já foram transferidos para o nome de Melinda desde que o divórcio foi anunciado. Ela persegue suas próprias prioridades por meio de uma organização separada conhecida como Pivotal Ventures. Bill Gates também tem seu próprio grupo, Gates Ventures.

