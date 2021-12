Bill Gates revela dois hábitos simples para ter uma boa noite de sono

Ter uma boa noite de sono é fundamental para a saúde de qualquer pessoa. Dar o descanso que o corpo precisa também pode ajudar a aumentar a produtividade no dia seguinte.

O bilionário e co-fundador da Microsoft, Bill Gates já pensou que dormir muito era algo típico de preguiçosos. No entanto, em 2019, com mais de 60 anos, ele mudou seu pensamento e afirmou precisar de, pelo menos, sete horas de sono por noite. “O sono melhora muito nossa aptidão evolutiva - de maneiras que não podemos ver”, escreveu Gates em seu blog.

Por saber da importância do sono, Gates tem dois hábitos noturnos simples que ajudam para que ele tenha uma ótima noite de sono.

Lavar a louça depois do jantar

Segundo o bilionário, para dormir bem, você precisa terminar o dia livre de obrigações e problemas, caso contrário, essas preocupações irão manter sua mente inquieta e dificultará o sono.

Usar o celular, verificar seu e-mail pela última vez ou até mesmo acompanhar o noticiário da noite não ajudará em nada.

Bill Gates usa um truque simples para limpar sua mente. "Eu lavo a louça todas as noites", disse Gates em uma entrevista de 2014. Essa simples tarefa auxilia em aliviar a ansiedade e estar mais atento ao presente.

Ler antes de dormir

Bill Gates é conhecido por ser um leitor voraz e por suas boas e regulares recomendações de leitura a cada ano.

Ler é um ótimo hábito para adquirir a qualquer hora do dia, mas fazê-lo antes de ir para a cama é um momento particularmente bom, pois pode ajudar adormecer. É exatamente isso que Bill Gates faz.

"Eu leio uma hora quase todas as noites. É parte de adormecer", disse Gates ao em entrevista ap The Seattle Times.

A recomendação do bilionário vai de encontro com a indicação da Fundação Americana do Sono, que orienta a leitura como uma boa maneira de entrar em um estado de calma, o que pode ajudar a dormir bem.