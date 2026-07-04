Beyoncé lança faixa inédita gravada há 13 anos; confira

Beyoncé surpreendeu os fãs neste sábado, 4, ao disponibilizar nas plataformas de streaming "Morning Dew (Donk)", faixa gravada em 2013 que ficou de fora do álbum "Beyoncé".

O lançamento marca o fim de um hiato de novidades desde "Cowboy Carter", de 2024, e integra as ações que celebram os 20 anos de "B'Day", segundo álbum de estúdio da cantora.

Apesar da surpresa do lançamento oficial, "Donk" não era exatamente um segredo. A faixa está registrada em bases de direitos autorais desde 2013, e trechos dela já haviam vazado nas redes sociais ao longo dos anos: um pedaço circulou em 2021, e uma versão completa apareceu na internet em 2023.

O lançamento sem aviso prévio, aliás, é uma marca registrada da carreira de Beyoncé desde aquele período. A artista, que começou no Destiny's Child antes de seguir como solista a partir de 2003, tem o hábito de surpreender o público.

A conexão com os 20 anos de "B'Day"

A faixa faz parte das comemorações pelas duas décadas de "B'Day", que chegam em setembro (mês que também marca o aniversário da cantora). A expectativa agora é de que outras novidades ligadas ao relançamento do álbum sejam anunciadas nos próximos meses.

Ficha técnica

"Morning Dew (Donk)" tem assinatura de Beyoncé em parceria com Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon, com produção também a cargo de Pharrell.

O lançamento veio acompanhado de um lyric video dirigido pelo fotógrafo Cliff Watts, que reúne imagens de arquivo da artista, incluindo registros de 2007, quando ela estampou a capa da revista Sports Illustrated.