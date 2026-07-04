Beyoncé lança faixa inédita gravada há 13 anos; confira

Beyoncé lança, de surpresa, música gravada em 2013 (Kevin Winter/PW18/Parkwood Entertainment/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 4 de julho de 2026 às 18h52.
Beyoncé surpreendeu os fãs neste sábado, 4, ao disponibilizar nas plataformas de streaming "Morning Dew (Donk)", faixa gravada em 2013 que ficou de fora do álbum "Beyoncé".
O lançamento marca o fim de um hiato de novidades desde "Cowboy Carter", de 2024, e integra as ações que celebram os 20 anos de "B'Day", segundo álbum de estúdio da cantora.
Apesar da surpresa do lançamento oficial, "Donk" não era exatamente um segredo. A faixa está registrada em bases de direitos autorais desde 2013, e trechos dela já haviam vazado nas redes sociais ao longo dos anos: um pedaço circulou em 2021, e uma versão completa apareceu na internet em 2023.
O lançamento sem aviso prévio, aliás, é uma marca registrada da carreira de Beyoncé desde aquele período. A artista, que começou no Destiny's Child antes de seguir como solista a partir de 2003, tem o hábito de surpreender o público.
A faixa faz parte das comemorações pelas duas décadas de "B'Day", que chegam em setembro (mês que também marca o aniversário da cantora). A expectativa agora é de que outras novidades ligadas ao relançamento do álbum sejam anunciadas nos próximos meses.
"Morning Dew (Donk)" tem assinatura de Beyoncé em parceria com Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon, com produção também a cargo de Pharrell.
O lançamento veio acompanhado de um lyric video dirigido pelo fotógrafo Cliff Watts, que reúne imagens de arquivo da artista, incluindo registros de 2007, quando ela estampou a capa da revista Sports Illustrated.