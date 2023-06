Só Pra Contrariar: venda de ingressos começa hoje; veja como comprar

A última turnê do grupo de samba Só Pra Contrariar com sua formação original, que conta com a presença do cantor Alexandre Pires, "SPC Acústico 2 — O Último Encontro", começa a vender ingressos nesta quinta-feira, 15, às 20h. Depois de dez anos em carreira solo, o artista retoma aos palcos com o grupo para se apresentar no Brasil e em Portugal em 2024.

O DVD que inspira a turnê, lançado em 2002, foi o último em que Pires assumiu o microfone e teve participações de grandes nomes do Sertanejo e Música Popular Brasileira (MPB), como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Leonardo e Fabio Jr. O álbum nunca passou por uma turnê, essa será a primeira vez, 21 anos após a estreia.

O grupo já vendeu mais de 20 milhões de discos e esgotou uma centena de ingressos no início dos anos 2000. Entre os hits mais famosos estão "Essa Tal Liberdade", "Domingo", "A Barata da Vizinha" e "Depois do Prazer".

A formação original fará parte de toda a turnê, composta por Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó. A venda geral dos ingressos começa nesta quinta-feira, e o grupo se apresentará no Brasil nos dias 6, 12, 13 e 20 de abril de 2024, e 17 e 18 de maio do mesmo ano, nas cidades de São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Como comprar ingressos para o show do Só Pra Contrariar?

As vendas começam nesta quinta-feira, a partir das 20h. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento, disponibilizado pela Ticket360. A procura está acirrada e o site já conta com fila online com mais de 700 pessoas.

Quais as datas da turnê do Só Pra Contrariar no Brasil?

O grupo trará sete datas para os brasileiros, em São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Veja as datas: