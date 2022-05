Beijar no metaverso será possível? Esta tecnologia indica que sim

E aí, linda, "bora" beijar no metaverso? Uma pesquisa pela Future Interface Group (FIG), da Universidade Carnegie Mellon, indica que isso pode se tornar realidade.

A equipe está desenvolvendo uma tecnologia para os headsets de realidade virtual (VR). Ela permite sentir toques e vibrações nas regiões da boca, rosto e até mesmo na língua através do uso de transdutores ultrassônicos.

A tecnologia já existia antes, mas nunca havia sido testada pensando nas sensações dentro do metaverso.

De acordo com a equipe, através do hardware, a energia acústica transmitida pelo ar nos lábios e na boca fica concentrada e cria as sensações de toques e vibrações. “Para além dos lábios, os nossos efeitos podem ser sentidos nos dentes e na língua. Quando associados a um feedback gráfico coordenado, os efeitos são convincentes, potencializando o realismo e a imersão”, afirmam.

O projeto ainda está em fase inicial, mas é bastante promissor. Como a ideia do metaverso é ser um mundo totalmente virtual e imersivo, conseguir sentir um toque pode tornar ele mais real e atrativo para novos usuários.

LEIA TAMBÉM: