Homem pede mulher em casamento no McDonald's e reação viraliza

Apaixonados pensam em formas inusitadas para pedir o seu par em casamento. Um homem decidiu que iria surpreender sua namorada em um restaurante conhecido por muitas pessoas, o McDonald's.

O episódio aconteceu em Joanesburgo, na Africa do Sul, e foi filmado por outros clientes da rede de fast-food e compartilhado nas redes sociais e pela imprensa local.

No vídeo, um casal está na fila da lanchonete esperando ser atendido. Quando chega a vez do casal, a mulher se vira de costas para fazer o pedido. Neste momento, o homem aproveita e se ajoelha na fila do McDonald's segurando o que parecia ser uma caixinha de aliança.

O pedido, porém, não foi bem recebido pela mulher. Enquanto as pessoas ficaram eufóricas com a cena inesperada e aplaudiram a atitude do homem, a mulher manifestou reprovação. É possível observar que ela diz algumas palavras para ele e balança a cabeça como quem diz 'não', mesmo com os gritos dos demais clientes para ela aceitar o pedido.

Witnessed such a sad situation today yoh 💔 pic.twitter.com/RPFvMS7bga — ⭐️Certified Fixer⭐️ (@Madame_Fossette) April 27, 2022

Segundo o portal britânico Mirror, a mulher insultou o namorado e foi embora do restaurante. Cabisbaixo, o homem pega o lanche e segue ela para fora do McDonald's.

O pedido inusitado — e rejeitado — aconteceu no dia 27 de abril. O casal não foi identificado pela imprensa de Joanesburgo. A cena foi publicada originalmente pelo perfil @Madame_Fossete no Twitter. "Presenciei uma cena tão triste hoje". Esse vídeo acumula mais de 3,7 milhões de visualizações.

