Nasa quer seduzir aliens com imagem de humanos pelados

Os aliens não estão pedindo para "mandar nudes", mas cientistas da Nasa acreditam que uma imagem pode ajudar os humanos no contato com extraterrestres.

Conhecido como "Beacon In The Galaxy" (BITG), o projeto é a mais nova tentativa da agência espacial de atrair a atenção de alienígenas.

A imagem não vai ser uma foto, muito menos algo proibido para menores de 18 anos, e sim um desenho. Um homem e uma mulher estão nus e acenando de forma amigável, ao lado do DNA humano e uma representação da força de gravidade.

Além disso, o projeto vai enviar mensagens em código binário e alguns conceitos básicos de matemática e física, na tentativa de estabelecer alguma base de comunicação. Qualquer semelhança com a personagem de Amy Adams em "A Chegada (2016)" é mera coincidência.

"A mensagem proposta inclui conceitos matemáticos e físicos básicos para estabelecer um meio de comunicação universal, seguido por informações sobre a composição bioquímica da vida na Terra, a posição do Sistema Solar com data e hora na Via Láctea em relação aos aglomerados conhecidos, além de representações digitalizadas do Sistema Solar e da superfície da Terra", explicou a equipe.

Vale ressaltar, porém, que a Nasa já fez algo semelhante durante as missões Pioneer 10 e 11, mas não teve retorno dos extraterrestres.

