"Bebê do Nirvana" processa banda por exploração sexual

Spencer Elden, conhecido mundialmente como "bebê do Nirvana", por estrelar a icônica capa do disco Nevermind, entrou com um processo nesta terça-feira, 24, contra a banda.

Segundo informações do jornal britânico The Independent, o processo foi aberto em um tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos. Elden, hoje com 30 anos, alega que a imagem de si mesmo, quando tinha 4 meses, na capa do álbum constitui exploração sexual e pornografia infantil.

Elden disse que nem ele nem seus tutores legais assinaram um documento autorizando o uso de qualquer imagem e nem receberam por isso. Segundo informações preliminares, os pais dele receberam 250 dólares na época para o ensaio exclusivo. A imagem da capa mostra Elden em uma piscina pegando uma nota de 1 dólar, com sua genitália exposta.

A ação conta com 15 réus, entre eles, membros da banda, a viúva de Kurt Cobain, Courtney Love e a gravadora que lançou e distribuiu o disco nos últimos 30 anos. O álbum foi lançado em 1991.

Ele pede 150.000 dólares (cerca de 787.000 reais, em conversão direta) de cada um dos 15 réus e que seu caso seja analisado por um júri.

Os advogados de defesa alegam que a “verdadeira identidade e nome legal de Eden estão para sempre ligados à exploração sexual comercial que sofreu como menor, que foi distribuída e vendida em todo o mundo desde que ele era um bebê até os dias atuais”. Eles afirmam também que a imagem faz com que Elden se assemelhasse a "um trabalhador do sexo agarrando-se por uma nota de 1 dólar". Elden alega que sofreu danos emocionais extremos e permanentes com manifestações físicas até os dias de hoje.

O processo também aponta que os 15 réus conscientemente produziram, possuíram e anunciaram pornografia infantil comercial retratando Spencer, e eles receberam valor em troca de fazê-lo. “Apesar desse conhecimento, os réus falharam em tomar medidas razoáveis ​​para proteger Spencer e prevenir sua exploração sexual generalizada e tráfico de imagens", diz a ação.

Elden alega que o fotógrafo Kirk Weddle ativou seu “reflexo de vômito” antes de jogá-lo debaixo d'água. “Para garantir que a capa do álbum desencadearia uma resposta sexual visceral do espectador, [o fotógrafo Kirk] Weddle ativou o 'reflexo de vômito' de Spencer antes de jogá-lo debaixo d'água em poses destacando e enfatizando os genitais expostos.

Spencer Elden já reproduziu a foto em 2001, 2008 e 2016 para jornais e revistas. Em uma das oportunidades, quando tinha 17 anos, ele disse que se sentia estranho por tanta gente já ter o visto pelado e que se sentia a maior estrela pornô do mundo.

Segundo Robert Fisher, que desenhou a capa, a ideia da foto do bebê do Nirvana surgiu após Kurt Cobain e o baterista Dave Grohl assistirem a um documentário sobre partos dentro d'água. A imagem é vista por fãs da banda como uma ironia, por ilustrar o primeiro álbum da banda após assinar contrato com uma grande gravadora.