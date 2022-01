BBB 22: veja as primeiras imagens da casa

As pistas sobre o BBB 22 não param. Depois de Boninho lançar enigmas a respeito dos participantes da 22ª edição do reality show — incluindo adivinhar pelas mãos dos participantes quem é quem — um vídeo divulgado no Instagram do diretor de núcleo mostrou rapidamente como será a casa que vai abrigar a disputa por R$ 1,5 milhão nos próximos três meses.

O vídeo também foi postado no Twitter da TV Globo nesta quinta-feira.

A lista completa de participantes deverá ser divulgada nesta sexta-feira, de acordo com comunicado da emissora. O anúncio será feito durante a programação da TV Globo.

Veja abaixo as imagens disponíveis, retiradas do vídeo:

