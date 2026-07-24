Saint Paul lança dia único de imersão em IA para CEOs e conselheiros

A Saint Paul Escola de Negócios leva ao mercado no dia 30 de julho o PIACC One-Day Edition, um programa de um único dia dedicado a transformar inteligência artificial em pauta de negócio para quem está no topo da hierarquia corporativa. O evento acontece das 8h às 18h na nova sede Exame | Saint Paul, na Rua da Consolação, 1601, em São Paulo.

A proposta nasce de um diagnóstico simples: em boa parte das empresas, a IA ainda é tratada como assunto de TI, quando já deveria estar na mesa do conselho. A turma é curada e limitada a cerca de 80 participantes, dos quais 60% ocupam posições de C-level ou conselho, com representantes de mais de 30 setores, entre indústria, varejo, serviços financeiros, saúde e agronegócio.

A turma do PIACC One-Day Edition é curada e as vagas são limitadas. Garanta a sua no dia 30 de julho, na Consolação, em São Paulo. Reserve sua vaga

Os dois mundos da IA

O primeiro bloco do dia fica sob responsabilidade de Izabela Anholett, executiva de tecnologia com mais de 15 anos de experiência em transformação digital e passagens como CTO por empresas como Exame, NZN e L'Occitane.

A discussão parte de uma provocação central de identificar o que, de fato, move indicadores de negócio em projetos de IA e o que apenas consome capital sem retorno.

A leitura de Anholett contempla também uma perspectiva internacional, construída em experiências à frente de times de tecnologia em países como Estados Unidos, França, Suíça, Argentina e Colômbia.

Liderança sob pressão

Depois do primeiro coffee break, a discussão migra para o impacto da IA na cultura organizacional, com Bruno Andrade, especialista em liderança com 25 anos de trajetória em RH, consultoria e tecnologia.

O bloco trata do que muda no papel de quem lidera quando algoritmos passam a interferir em processos, times e decisões do dia a dia.

Ferramentas em uso real

À tarde, o programa reserva duas horas e meia para o Tech Lab, conduzido por Marcos Paulo Sanchez, profissional que atua diretamente em projetos de IA aplicada a negócios. Não se trata de uma aula de programação.

A proposta é experimentar, ao vivo, as ferramentas que já estão redefinindo o trabalho executivo, com critério para separar o que funciona do que ainda é promessa.

Cada mês sem decisão sobre IA é um mês de vantagem para o concorrente. Passe um dia com quem já transformou esse tema em estratégia de negócio. Garanta sua inscrição aqui

O risco que fica fora da conversa

O último bloco do dia é dedicado a um tema que raramente entra nas discussões técnicas sobre IA: a exposição legal. Ricardo Freitas, advogado com atuação em inovação e tecnologia e professor em pós-graduação sobre governança de algoritmos, conduz a sessão sobre LGPD aplicada a projetos de inteligência artificial, com foco nos riscos regulatórios e reputacionais que recaem sobre quem decide.

O veredicto de quem já passou pela sala

A validação do formato vem de quem já esteve em turmas anteriores da Saint Paul. Para Roberto Cury, executivo da DASA, a experiência não trouxe tecnologia, mas critério. "O que a Saint Paul me deu não foi tecnologia, foi clareza para decidir onde IA entra de verdade no negócio e onde ainda é hype", diz Cury.

Já André Rodrigues, da WEG, destaca a necessidade de tratar o tema em nível estratégico. "Em uma indústria com a complexidade da WEG, IA não pode ser projeto isolado de uma área", diz Rodrigues.

O investimento para participar do PIACC One-Day Edition é de R$ 2.500, com coffee breaks e almoço executivo inclusos. As inscrições são sujeitas à curadoria da Exame | Saint Paul, e a confirmação é feita individualmente pela equipe do programa.

Decidir sobre IA nunca foi tão urgente, e cada mês de adiamento tem custado vantagem competitiva para quem já decidiu.

Junte-se a executivos de mais de 30 setores que já decidiram sair da teoria. Inscreva-se no PIACC One-Day Edition e leve clareza para o seu board. Quero participar