BBB 26: veja como foi o 'Sincerão' dessa semana

Dinâmica de segunda-feira esquentou os ânimos da casa e causou diversos embates entre os brothers

BBB 26: participantes fizeram "pódio dos medrosos (Divulgação/Gshow /Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 9 de março de 2026 às 23h43.

O Sincerão é uma das dinâmicas mais esperados pelo público e nessa segunda-feira, 9, voltou a provocar reações fortes dentro e fora da casa.

Veja como foi

Os participantes precisaram montar um "pódio dos medrosos", com os três brothers que eles consideram "covardes", "frouxos", "arregões" e outros.

Babu

1º Gabriela
2º Samira
3º Jordana

O veterano considera Gabriela covarde porque ela se inseriu num grupo que não a valorizava, mas que ela usou disso para se vitimizar. Já Samira foi arregona por ser ter sido "escorraçada" por vários grupos. Jordana, que para ele ficou perdida no jogo por semanas até encontrar um grupo.

 

Chaiany

1º Jordana
2º Cowboy
3º Jonas

Para ela, Jordana é covarde por ter peitado a Samira mas com ela ter dado um passo para trás. E ela considera Jonas e Cowboy frouxos por fugirem dos paredões sempre.

Milena

1º Jonas
2º Alberto
3º Solange

Para Milena, Cowboy é arregão, Jonas é covarde e Solange é frouxa. Cowboy é chamado de "comedor de cérebro", por manipular as pessoas e não ter coragem de bater de frente com ninguém. Para ela, Jonas é o grande embate dele e não teve coragem de barrar ela das festas depois que ela voltou do Paredão. E Solange, para ela, é frouxa por ter trocado de lado no jogo e seguir a cabeça do Babu.

 

Alberto

1º Ana Paula
2º Breno
3º Juliano

Para ele, Ana Paula é covarde por dizer a semana toda que queria ir ao paredão, mas que fugiu ao receber o Anjo. Segundo ele, Juliano também é covarde porque no começo eram amigos, mas se afastaram porque ele foi influenciado por Ana Paula. E para Breno, ele considerou a justificativa para colocá-lo no Paredão rasa.

 

Jonas

1º Milena
2º Samira
2º Juliano

Para Jonas, Milena é covarde por várias atitudes que não condiziam com o fair play do programa. Samira, para ele, é arregona porque ela se escondeu na hora do contragolpe de Jordana. E Juliano, para ele, apenas tem "cara de frouxo".

Juliano

1º Jonas
2º Cowboy
3º Marciele

Para Juliano, Jonas é covarde por ficar "oprimindo" a Milena desde o começo sendo do tamanho que é. Ele evidenciou que Cowboy também é covarde por só se exaltar quando o "desmascaram".

 

