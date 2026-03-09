BBB 26: veja como foi o 'Sincerão' dessa semana

BBB 26: participantes fizeram "pódio dos medrosos (Divulgação/Gshow /Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 9 de março de 2026 às 23h43.
O Sincerão é uma das dinâmicas mais esperados pelo público e nessa segunda-feira, 9, voltou a provocar reações fortes dentro e fora da casa.
Os participantes precisaram montar um "pódio dos medrosos", com os três brothers que eles consideram "covardes", "frouxos", "arregões" e outros.
1º Gabriela
2º Samira
3º Jordana
O veterano considera Gabriela covarde porque ela se inseriu num grupo que não a valorizava, mas que ela usou disso para se vitimizar. Já Samira foi arregona por ser ter sido "escorraçada" por vários grupos. Jordana, que para ele ficou perdida no jogo por semanas até encontrar um grupo.
1º Jordana
2º Cowboy
3º Jonas
Para ela, Jordana é covarde por ter peitado a Samira mas com ela ter dado um passo para trás. E ela considera Jonas e Cowboy frouxos por fugirem dos paredões sempre.
1º Jonas
2º Alberto
3º Solange
Para Milena, Cowboy é arregão, Jonas é covarde e Solange é frouxa. Cowboy é chamado de "comedor de cérebro", por manipular as pessoas e não ter coragem de bater de frente com ninguém. Para ela, Jonas é o grande embate dele e não teve coragem de barrar ela das festas depois que ela voltou do Paredão. E Solange, para ela, é frouxa por ter trocado de lado no jogo e seguir a cabeça do Babu.
1º Ana Paula
2º Breno
3º Juliano
Para ele, Ana Paula é covarde por dizer a semana toda que queria ir ao paredão, mas que fugiu ao receber o Anjo. Segundo ele, Juliano também é covarde porque no começo eram amigos, mas se afastaram porque ele foi influenciado por Ana Paula. E para Breno, ele considerou a justificativa para colocá-lo no Paredão rasa.
1º Milena
2º Samira
2º Juliano
Para Jonas, Milena é covarde por várias atitudes que não condiziam com o fair play do programa. Samira, para ele, é arregona porque ela se escondeu na hora do contragolpe de Jordana. E Juliano, para ele, apenas tem "cara de frouxo".
1º Jonas
2º Cowboy
3º Marciele
Para Juliano, Jonas é covarde por ficar "oprimindo" a Milena desde o começo sendo do tamanho que é. Ele evidenciou que Cowboy também é covarde por só se exaltar quando o "desmascaram".
