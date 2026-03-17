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BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem eliminação

Edição dessa terça-feira vai revelar o nono eliminado do programa e quem continua no reality

BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro são os emparedados da semana (Reprodução/TV Globo)

BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro são os emparedados da semana (Reprodução/TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de março de 2026 às 06h10.

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias, o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

Portanto, a edição dessa terça-feira deve começar por volta das 22h25.

Paredão

A edição dessa terça-feira vai eliminar o nono participante do programa. O líder Alberto indicou Breno direto para o Paredão. A casa votou em Solange. Já Ana Paula, Jonas e Leandro estavam emparedados desde sábado pela dinâmica "Pedra, papel e tesoura". Jordana, ao comprar a caixa certa na Máquina do Poder, podia livrar um participante do paredão e escolheu Jonas

Ana Paula, Leandro e Solange jogaram a Prova Bate e Volta. Solange escapou da berlinda.

Veja a defesa dos emparedados:

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Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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