Paredão BBB 26: enquete aponta saída de participante com 65% dos votos

O quinto Paredão do Big Brother Brasil de 2026, está formado. No domingo, 15, Marcelo, Samira e Solange foram confirmados na berlinda após Cowboy, Jordana e Breno se safarem no Bate e Volta.

Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 16, apontam o participante que deve sair na terça-feira.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado. Na primeira apuração após a formação do Paredão, é possível identificar que a briga para permanecer na Casa vai ficar mais fácil para Samira e Solange.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 16:

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Marcelo 52,98% x Samira 25,14% x Solange 21,88%

YouTube: Marcelo 64,16% x Samira 20,89% x Solange 14,95%

Twitter: Marcelo 78,20% x Samira 10,00% x Solange 11,80%

x Samira 10,00% x Solange 11,80% Instagram : Marcelo 65,25% x Samira 17,08% x Solange 17,67%

: Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Marcelo 65,45% x Samira 17,75% x Solange 16,80%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.